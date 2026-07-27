LG이노텍, 2분기 영업익 2458억…전년 比 2057% 급증

AI 핵심 요약beta
- LG이노텍이 27일 2분기 영업이익 2458억원을 기록했다.
- 매출은 5조5272억원으로 2분기 기준 역대 최대였다.
- 모바일 카메라모듈·반도체기판 수요가 실적을 끌어올렸다.
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카메라모듈·반도체기판·전장부품 고른 성장
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG이노텍이 올해 2분기 영업이익 2458억원을 기록하며 전년 동기 대비 2057% 증가했다. 매출도 41% 늘어난 5조5272억원으로 2분기 기준 역대 최대치를 달성했다. 모바일 카메라모듈 수요와 고부가 반도체기판 공급 확대가 실적 개선을 이끌었다.
LG이노텍은 27일 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 기준 2026년 2분기 잠정 실적을 발표했다.
상반기 누적 매출은 11조621억원으로 처음 10조원을 넘어섰다. 계절적 비수기에도 모바일용 고부가 카메라모듈 수요가 이어졌고, 무선주파수-시스템인패키지(RF-SiP)와 플립칩-칩스케일패키지(FC-CSP), 플립칩-볼그리드어레이(FC-BGA) 등 반도체기판 공급도 호조를 보였다.
◆ 광학솔루션 매출 48% 증가
광학솔루션사업 매출은 전년 동기 대비 48% 증가한 4조5179억원을 기록했다. 모바일용 고부가 카메라모듈 수요가 견조했고 주요 고객사의 신제품 공급 확대로 차량용 카메라 매출도 늘었다.
패키지솔루션사업 매출은 4984억원으로 20% 증가했다. RF-SiP와 FC-CSP 공급 확대가 성장을 이끌었고, FC-BGA도 글로벌 고객사 공급 증가로 실적 개선에 기여했다.
모빌리티솔루션사업 매출은 5109억원으로 10% 늘었다. 차량용 조명·통신 모듈을 중심으로 전 제품군 매출이 고르게 증가했다.
◆ 베트남 반도체기판 공장 증설
LG이노텍은 반도체 호황에 따른 수요 증가에 대응하기 위해 베트남 반도체기판 생산공장 증설에 착수했다. 추가 투자도 검토하고 있다.
회사는 광학·패키지 등 주력사업을 강화하는 동시에 자율주행과 로봇을 중심으로 한 피지컬 AI 사업도 육성할 계획이다. 특히 패키지솔루션을 핵심 성장사업으로 키우기 위해 설비투자와 공정 자동화를 확대한다는 방침이다.
경은국 LG이노텍 최고재무책임자(CFO) 전무는 "베트남 반도체기판 생산공장 증설과 차별화 기술, 생산공정 AX 적용을 통해 패키지솔루션 사업을 회사의 핵심 사업으로 자리매김시킬 것"이라고 말했다.
kji01@newspim.com