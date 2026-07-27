롯데 초코파이, 인도 생산능력 33% 확대…시장 1위 굳힌다

AI 핵심 요약beta
- 롯데웰푸드는 27일 인도 로탁 공장에 초코파이 4번째 생산라인을 가동했다고 밝혔다.
- 이번 증설로 인도 초코파이 생산능력이 33% 늘어 올해 매출이 20% 이상 증가할 것으로 전망했다.
- 롯데웰푸드는 ONE INDIA 전략으로 2032년까지 인도 연매출 1조원을 목표로 하고 있다.
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초코파이 시장점유율 70% 이상…2032년 인도 매출 1조원 목표
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데웰푸드가 인도 초코파이 수요 증가에 대응하기 위해 현지 생산능력을 30% 이상 확대했다. 시장점유율 70% 이상을 차지하는 롯데 초코파이의 공급을 늘려 인도 시장 지배력을 강화한다는 전략이다.
롯데웰푸드는 인도 현지법인 롯데 인디아의 하리아나 로탁 공장에 증설한 롯데 초코파이 4번째 생산라인이 본격 가동을 시작했다고 27일 밝혔다. 2024년 5월부터 약 300억원을 투자한 신규 라인은 지난 6월 안정화 과정을 거쳤다.
이번 증설로 롯데 인디아의 연간 초코파이 생산능력은 약 33% 증가한다. 롯데웰푸드는 공급 확대에 힘입어 올해 인도 초코파이 매출이 전년보다 20% 이상 늘어날 것으로 전망했다.
롯데 초코파이는 지난해 인도에서 처음으로 연매출 1000억원을 돌파했다. 최근 3년간 연평균 매출 성장률은 약 20%로, 현지 초코파이 시장점유율도 70% 이상을 유지하고 있다. 롯데웰푸드는 2023년에도 첸나이 공장에 3번째 생산라인을 증설한 바 있다.
건과·빙과 사업을 통합한 롯데 인디아의 올해 상반기 매출은 전년 동기보다 약 28% 증가했다. 회사는 유통망과 물류·생산 거점을 효율화하는 'ONE INDIA' 전략을 통해 2032년까지 인도 연매출 1조원을 달성한다는 목표다.
mkyo@newspim.com