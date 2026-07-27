6월 외화예금 1133억달러, 달러화예금 역대 최대

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거주자외화예금 3개월 연속 증가, 달러화예금 22.5억달러↑

기업예금 15.8억달러 증가, 개인예금은 5억달러 감소

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 지난달 거주자외화예금이 달러화와 기업예금을 중심으로 증가했다. 달러화예금은 증권사 고객예탁금 증가와 대기업의 경상대금 수취 등에 힘입어 역대 최대를 기록했다.

한국은행이 27일 발표한 '2026년 6월중 거주자외화예금 동향'에 따르면 6월 말 기준 외국환은행의 거주자외화예금 잔액은 1133억3000만달러로 전월 말보다 10억8000만달러 증가했다. 지난 4월 이후 3개월 연속 증가세다.

거주자외화예금은 내국인과 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내에 진출한 외국기업 등이 국내 은행에 예치한 외화예금을 말한다.

[자료=한국은행]

가장 큰 비중을 차지하는 달러화예금은 978억달러로 전월보다 22억5000만달러 증가해 역대 최대를 기록했다. 전체 거주자외화예금의 86.3%를 차지했다. 장내 파생상품 관련 거래증거금과 해외증권 투자자예탁금 등 증권사 고객예탁금이 증가한 데다 대기업의 경상대금 수취가 이어진 영향이다.

반면 엔화와 유로화예금은 감소했다. 엔화예금은 경상대금 지급 등의 영향으로 전월보다 4억1000만달러 줄어든 71억2000만달러를 기록했다. 유로화예금도 일부 기업의 대출금 상환 등으로 4억6000만달러 감소한 58억4000만달러로 집계됐다.

위안화예금은 전월보다 2000만달러 감소한 12억7000만달러를 기록했다. 영국 파운드화와 호주 달러화 등이 포함된 기타통화 예금은 13억달러로 전월보다 2억8000만달러 감소했다.

예금 주체별로는 기업예금과 개인예금의 흐름이 엇갈렸다. 기업예금 잔액은 전월보다 15억8000만달러 늘어난 989억9000만달러로 전체 외화예금의 87.4%를 차지했다. 이 가운데 기업의 달러화예금은 전월보다 25억9000만달러 증가한 855억8000만달러로 역대 최대를 기록했다.

개인예금은 143억3000만달러로 한 달 새 5억달러 감소했다. 개인이 보유한 달러화예금도 3억5000만달러 줄어든 122억2000만달러로 집계됐다.

은행별로는 국내은행의 외화예금 잔액이 927억8000만달러로 전월보다 5000만달러 증가했다. 외국은행 국내지점은 205억5000만달러로 10억3000만달러 증가한 것으로 집계됐다.

eoyn2@newspim.com