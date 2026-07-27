카카오페이손보, 휴대폰보험 개정…갤럭시 파손 보장 최대 5년

AI 핵심 요약beta
- 카카오페이손해보험이 27일 갤럭시폰 파손보장 기간을 최대 5년으로 확대했다.
- 8월 3일부터 18일까지 전 기종·알뜰폰 포함 첫 달 휴대폰보험료 100원 이벤트를 진행한다.
- 가입자는 수리 횟수·자기부담금을 선택할 수 있고 사고마다 최대 500만원까지 반복 보장된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 카카오페이손해보험이 휴대폰보험의 갤럭시 휴대폰 파손 보장 기간을 기존 3년에서 최대 5년으로 확대했다고 27일 밝혔다.
이번 개정은 휴대폰 교체 주기 연장 흐름을 반영해 보장 기간을 늘린 것이 특징이다. 기존 3년 경과 후 발생하던 보장 공백을 해소해 장기 이용 시에도 파손 위험에 대비할 수 있도록 했다.
이와 함께 신규 폴더블폰 출시 일정에 맞춰 오는 8월 3일부터 18일까지 휴대폰보험 첫 달 보험료 100원 이벤트를 진행한다. 기간 중 가입 시 전 기종은 물론 자급제 및 알뜰폰 이용자도 첫 달 보험료 100원 혜택을 동일하게 받을 수 있다.
카카오페이손해보험 휴대폰보험은 가입자가 수리 횟수(2~5회)와 자기부담금 비율(10~40%)을 선택하는 구조다. 선택 조건에 따라 보험료가 달라지며 통신사와 관계없이 가입 가능하다.
수리 시 보장 금액이 차감되지 않고 사고 발생 시마다 설정한 한도 내에서 반복 보장된다. 자기부담금 10% 선택 시 수리비의 90%를 출고가 한도 내에서 최대 500만원까지 보장받을 수 있다.
카카오페이손해보험 관계자는 "휴대폰 장기 사용 추세를 고려해 파손 보장 기간을 확대했다"며 "앞으로도 사용자의 이용 환경과 변화하는 니즈를 반영해 실질적인 도움이 되는 서비스를 선보이겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com