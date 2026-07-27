유안타증권, 'AIConomy Academy' 교육 캠프 실시

AI 핵심 요약beta
- 유안타증권이 25~26일 AI·금융 융합 캠프를 열었다.
- 초등 4~6학년 자녀 대상, 3차수로 운영한다.
- 금융 상식·투자 체험 등 체험형 교육으로 꾸몄다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
초등학교 4학년부터 6학년까지 고객 자녀 대상
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 유안타증권은 지난 25~26일 AI와 금융·경제를 융합한 'AIConomy Academy(에이아이코노미 아카데미, AI+Economy)' 1차수 교육 캠프를 개최했다고 27일 밝혔다.
유안타증권에 따르면 이번 캠프는 인공지능 시대를 살아갈 미래 세대의 금융 역량 강화를 통한 '사회적 가치 창출'과 고객 만족을 통한 'Family Care(패밀리 케어)' 두 가지 방향성을 실현하기 위해 마련했다.
초등학교 4학년부터 6학년까지의 고객 자녀를 대상으로 경기도 가평군 소재 유안타증권 인재개발원에서 진행하며, 앞선 1차수 캠프를 포함해 1박 2일 과정으로 총 3차수에 걸쳐 운영한다.
캠프 교육 프로그램은 게임화(Gamification, 게이미피케이션) 방식을 접목한 금융과 AI 융합 콘텐츠 위주로 구성됐다. 퀴즈와 보드게임으로 배우는 금융과 경제 상식, 가상의 화폐를 활용한 투자와 소비 체험 등 단순한 지식 전달을 넘어 아이들이 놀이처럼 즐기고 스스로 경제적 판단을 내릴 수 있는 힘을 기르는데 초점을 맞췄다는 설명이다.
특히 아이들의 호기심과 상상력을 자극할 수 있는 관객 참여형 AI 로봇 마술 공연과 AI를 활용한 나만의 콘텐츠 만들기 등 체험 중심의 교육 프로그램으로 설계해 아이들이 AI를 단순한 검색 도구가 아닌 사고력 향상을 위한 도구로서 접근하고 재미있게 경험할 수 있도록 했다.
박호영 유안타증권 인사혁신본부장은 "이번 교육 캠프는 단순한 고객 서비스 차원을 넘어 미래 세대의 금융 및 AI 역량 강화를 지원하는 사회적 가치 창출의 일환으로 시작했다"며 "남은 차수의 캠프도 안전하게 진행될 수 있도록 만전을 기하고, 앞으로도 아이들이 AI 활용을 통한 사고력 향상에 도움이 될 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com