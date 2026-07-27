전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.07.27 (월)
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

재생에너지 보조금 28조 투입…KDI "계통·자본·지원 함께 풀어야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • KDI가 27일 재생에너지 보급 확대 방안을 내놨다
  • 2012년 이후 보조금 28조원 투입에도 편익은 겨우 상회했다
  • 송전망·자본조달·보조금 개편을 함께 추진해야 한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

계통·자본조달 병목 방치하면 보조금 효율도 하락
1원당 편익 1.18~1.33원…미국보다 크게 낮아

[세종=뉴스핌] 김현구 기자 = 재생에너지 보급을 늘리기 위해 2012년 이후 약 28조원의 보조금이 투입됐지만 비용 대비 편익은 경제성을 겨우 넘는 수준에 그친 것으로 나타났다. 전력계통과 자본조달의 구조적 병목을 함께 해소하지 않으면 보조금 효율도 더 떨어질 수 있다는 진단이다.

한국개발연구원(KDI)은 27일 발표한 '재생에너지의 효과적 보급 확대를 위한 정책과제' 보고서에서 보조금 제도 합리화와 전력계통 확충, 자본조달 환경 정비를 통합적으로 추진해야 한다고 밝혔다.

[제공=한국개발연구원]

◆ 2030년 100GW 목표…보급 속도 4배 높여야

정부는 2030년까지 재생에너지 누적 설비용량 100기가와트(GW) 누적 보급을 목표로 제시했으나, 올해 상반기 누적 설비용량은 39.1GW에 그쳤다. 목표를 채우려면 매 반기 평균 6.8GW를 새로 지어야 하는데, 이는 지난 5년 반 실적 평균(1.7GW)의 4배에 이르는 속도다.

문제는 지금까지의 보급도 막대한 보조금에 기대 왔다는 점이다. 대표적인 지원제도인 신·재생에너지 공급의무화제도(RPS)에는 지난해에만 4조5000억원이 투입됐고, 2012년 제도 도입 이후 누적 비용은 약 28조원에 이른다. 이 재원은 국민이 낸 전기요금 중 기후환경요금 항목으로 충당돼 사실상 준조세 성격을 띤다.

KDI가 2020년을 기준으로 분석한 결과 보조금 1원당 사회적 편익은 태양광 1.33원, 육상풍력 1.18원으로 추정됐다. 편익이 비용을 넘어 최소한의 경제성은 확인됐지만, 같은 방법으로 추정한 미국의 태양광 3.50원, 풍력 5.21원보다는 크게 낮았다.

사회적 편익 가운데 약 3분의 1을 차지하는 학습효과를 제외하면 보조금 1원당 편익은 태양광 0.89원, 풍력 0.80원으로 1원을 밑돌았다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.07.27hyun9@newspim.com

◆ 발전설비 154% 늘 때 송전망 26% 확충…"용량·시장 함께 갖춰야"

KDI는 세 가지 병목 가운데 전력계통 확충이 가장 시급하다고 진단했다. 재생에너지 설비는 빠르게 늘었지만 생산된 전력을 소비지로 실어 나를 송전망과 유연성 자원이 이를 따라가지 못하고 있기 때문이다.

2003년부터 2023년까지 국내 발전설비는 154% 증가했지만 송전망은 26% 확충되는 데 그쳤다. 송전선로 건설이 입지 선정과 주민 수용성, 인허가 단계에서 지연되면서 호남과 제주 등 계통 포화지역에서는 신규 발전설비 접속까지 제한됐다.

에너지저장장치(ESS)와 수요반응 등 유연성 자원 시장도 미비해, 변동성 재생에너지 발전 비중이 6.6%에 불과한 상황에서도 육지 출력제한은 2025년 상반기에만 44일을 기록했다.

KDI는 송전망 건설의 제도적·사회적 장애를 줄여 계통의 물리적 수용 능력을 확충하는 동시에, 지역별 가격 신호와 ESS·수요반응 보상 시장을 갖춰야 한다고 제언했다.

[AI 일러스트=김현구 기자] 2026.07.27hyun9@newspim.com

◆ 고정가격 입찰 급감…정책금융도 필요 자금 절반 미만

두 번째 병목은 자본조달이다. 재생에너지 사업자는 도매 전력시장가격(SMP)과 공급인증서(REC) 가격 변동에 노출돼 수익 예측이 어렵고, 이를 보완할 장기계약도 제대로 작동하지 않고 있다.

태양광 고정가격계약 경쟁입찰 접수용량은 2021년 8586메가와트(MW)에서 지난해 52MW로 급감했으며, 육상풍력도 2023년부터 3년 연속 입찰 미달을 기록했다.

해상풍력과 대규모 ESS 등은 국내 금융기관의 관련 금융 경험 부족까지 겹쳤다. 정부가 2030년까지 공급할 정책금융은 23조원이지만 고위험 자본 수요 54조원의 절반에도 못 미친다.

KDI는 경쟁입찰 기반 장기계약이 실질적인 수익 안정 수단으로 자리 잡아야 한다고 봤다. 기업 전력구매계약(PPA)의 거래 상대방과 규모 제한을 완화하고, 정책금융기관이 대형 사업의 고위험 구간을 먼저 부담해 민간 자금의 유입을 유도해야 한다고 제안했다.

마지막 병목은 보조금 설계다. KDI는 공급탄력성이 높아지면 1원당 편익이 태양광 3.84원, 풍력 1.57원까지 오를 수 있다고 분석했다.

이어 경쟁입찰·차액계약(CfD) 방식 전환 과정에서 다년간 경매 물량과 가격·평가 규칙을 사전에 공개하고, 비용편익을 정기적으로 평가해 효율이 높은 사업에 재원을 우선 배분해야 한다고 제언했다.

KDI는 "지원 제도 개편과 계통 확충, 정책금융 확대가 분절적으로 추진되면 효과가 제한된다"며 "세 축을 함께 개선해야 재생에너지를 더 빠르게, 더 적은 비용으로 확대할 수 있다"고 밝혔다.

hyun9@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
삼성전자·SK하이닉스 2분기 실적 주목 [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 이번 주(27~31일) 국내 증시는 삼성전자와 SK하이닉스의 2분기 실적 발표를 최대 변수로 맞는다. 양사의 실적과 하반기 전망은 국내 반도체 업황은 물론 인공지능(AI) 투자 기대감의 지속 여부를 가늠할 핵심 지표가 될 전망이다. 같은 기간 마이크로소프트와 메타, 애플, 아마존 등 미국 빅테크 기업들도 잇따라 성적표를 공개하는 가운데 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 결과까지 예정돼 있어 글로벌 증시의 분수령이 될 것으로 보인다. 27일 금융투자업계에 따르면, 지난주(7월 20~24일) 국내 증시는 코스피가 4.1% 상승했지만, 코스닥은 0.2% 하락하며 차별화된 흐름을 나타냈다. 이달 들어 이어진 지수 급락은 반도체 업황 악화보다 높아진 시장 기대치와 주도주 디레버리징, 단일종목 레버리지 ETF의 리밸런싱 매물이 겹친 영향이 컸다는 분석이다. 이후 외국인 저가 매수세가 유입되고 알파벳 실적이 호조를 보이면서 투자심리가 회복돼 지수는 반등에 성공했다. 시장에서는 이번 주 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내외 주요 기업들의 실적과 FOMC 결과를 확인한 뒤 투자심리가 결정될 것으로 보고 있다. 국내에서는 반도체 대장주의 성적표가 공개된다. SK하이닉스는 29일, 삼성전자는 30일 2분기 실적을 발표한다. 삼성전자와 SK하이닉스 실적 자체보다 고대역폭메모리(HBM) 수요와 AI 서버 투자 확대가 실적에 얼마나 반영됐는지, 하반기 메모리 업황과 실적 가이던스가 어떻게 제시될지에 이목이 집중되고 있다. 이재원 유안타증권 연구원은 "가장 모멘텀이 강한 반도체 업종의 낙폭이 컸던 만큼 단기적으로는 반도체가 주도주 역할을 하고 이후 다른 업종으로 순환매가 이어질 가능성이 있다"고며 "국내 기업들의 실적 모멘텀은 여전히 견조하다"고 진단했다. 미국 빅테크 실적도 AI 랠리의 지속 여부를 판가름할 핵심 변수다. 29일에는 마이크로소프트와 메타가, 30일에는 애플과 아마존이 2분기 실적을 발표한다. 시장은 클라우드 사업 성장세와 AI 인프라 투자, 자본지출(CAPEX) 확대 기조가 유지될지를 집중적으로 확인할 전망이다. 빅테크의 투자 확대가 이어질 경우 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯한 국내 AI·반도체주에도 긍정적인 영향을 미칠 가능성이 크다. 30일(한국시간)에는 미국 연방준비제도(Fed)가 FOMC 결과를 발표한다. 시장에서는 기준금리 동결 가능성을 높게 보고 있지만 제롬 파월 의장의 기자회견과 향후 통화정책 방향에 대한 발언에 따라 증시 변동성이 확대될 수 있다는 전망이 나온다. 이상준 NH투자증권 연구원은 "7월 연방공개시장위원회(FOMC)에서는 기준금리 동결이 유력한 만큼 시장의 관심은 향후 통화정책 방향보다 파월 의장의 발언에 쏠릴 것"이라며 "다만 최근 미국 고용과 물가 지표가 둔화된 가운데 연준도 선제적인 정책 신호를 자제하는 기조를 유지하고 있어 FOMC 자체가 시장에 미치는 영향은 제한적일 가능성이 크다"고 분석했다. 주요 경제지표도 대거 발표된다. 국내에서는 29일 6월 소매판매지수, 31일 6월 광공업생산이 공개돼 내수와 제조업 경기 흐름을 확인할 수 있다. 미국에서는 28일 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수, 30일 2분기 국내총생산(GDP) 속보치와 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수, 31일 6월 PCE 물가지수와 시카고 구매관리자지수(PMI)가 발표된다. PCE는 Fed가 통화정책 결정 과정에서 가장 중요하게 보는 물가지표인 만큼 향후 금리 경로를 가늠할 핵심 변수로 꼽힌다. 이밖에 유럽에서는 30일 2분기 GDP와 6월 실업률, 31일 7월 소비자물가지수(CPI)가 발표된다. 일본은행(BOJ)도 31일 금융정책결정회의를 열고 기준금리를 결정한다. 미국 통화정책과 AI 투자 흐름이 예상 범위에서 크게 벗어나지 않는다면 반도체를 중심으로 한 상승세가 이어질 수 있다는 전망이 나온다. [서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 24일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 96.11포인트(1.35%) 내린 7000.78에, 코스닥 지수는 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1475.20원에 거래중이다. 2026.07.24 ryuchan0925@newspim.com plum@newspim.com 2026-07-27 06:00
사진
엔비디아, 네이버 3대주주 된다 [서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 네이버가 엔비디아를 대상으로 약 1조4809억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하며 글로벌 AI(인공지능) 인프라 협력을 본격화한다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. 네이버는 27일 공시를 통해 엔비디아를 대상으로 1조4808억9999만9999원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다고 밝혔다. 신주 발행가는 주당 20만4500원이며 발행 대상은 엔비디아다. [사진= 네이버] 네이버는 지난 6월 공시했던 '장래사업·경영계획(공정공시)'도 정정했다. 정정 공시에는 엔비디아의 지분 투자 내용을 새롭게 반영하고 양사의 협력 구조와 투자 계획을 구체화한 내용이 담겼다. 정정 공시에 따르면 엔비디아는 네이버 보통주를 대상으로 약 10억달러 규모의 제3자배정 유상증자에 참여할 예정이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 구축·운영을 담당하고 엔비디아는 GPU 공급을 맡는 구조다. 기존 공시에 포함됐던 '글로벌 고객 발굴 및 매출·사업 리스크 공동 부담' 내용은 삭제됐다. 양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업도 추진한다. 네이버는 2027년 상반기 55MW, 2027년 말 누적 100MW, 2028년 누적 200MW 규모의 AI 인프라를 구축한 뒤 최종적으로 기가와트(GW)급 AI 인프라를 확보한다는 계획이다. 첫 거점은 하이퍼스케일 데이터센터 '각 세종'으로, 향후 유럽과 중동 등 글로벌 지역으로 사업을 확대할 방침이다. AI 팩토리 구축에 필요한 90억달러 규모의 컴퓨팅 인프라는 글로벌 대체자산운용사 브룩필드자산운용(Brookfield Asset Management)이 프로젝트파이낸싱(PF) 방식으로 조성하는 방안이 추진된다. 네이버는 브룩필드를 12주간 독점 우선협상대상자로 선정해 협의를 진행할 예정이며, 직접 투자 규모는 아직 확정되지 않았다. 네이버는 이번 협력을 통해 글로벌 AI 인프라 수요 증가에 대응하는 신규 수익원을 확보하고 엔비디아와의 협력을 기반으로 최신 AI 컴퓨팅 인프라 확보와 추가 사업 협력 기회를 모색할 계획이다. 네이버는 데이터센터 부지 확보와 전력 인프라, 인허가, 세부 계약 조건 등에 따라 사업 일정과 투자 규모는 변경될 수 있으며 향후 중요 계약이 확정되는 경우 관련 규정에 따라 별도 공시할 예정이라고 설명했다. origin@newspim.com 2026-07-27 08:12

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동