청와대, 정성호 사의 논란에 "공식 사의 표명 확인된 바 없어"

AI 핵심 요약beta
- 청와대는 27일 정성호 법무장관 사의 표명은 공식 확인되지 않는다고 했다.
- 청와대는 검찰 보완수사권 폐지 법안 등은 국회 결정에 따르겠다는 기존 입장에서 달라진 게 없다고 했다.
- 정성호 장관은 국회에서 건강 악화를 이유로 사의를 시사하며 검찰개혁이 95% 완료됐다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 정성호 법무부 장관의 사의 표명과 관련해 "공식적으로 (청와대에) 사의를 표명한 것은 확인되지 않는다"고 밝혔다.
청와대 관계자는 27일 정 장관이 청와대 참모진에 사의 의사를 전달했다는 언론 보도와 관련해 "공식 사의 표명은 사실이 아니다"라고 선을 그었다.
더불어민주당이 오는 30일 열리는 본회의에서 보완수사권 폐지 내용을 담은 형사소송법 개정안을 처리하려는 것에는 "여러 가정에 의한 질문이기에 답하기 어렵다"며 "논의한 게 없다. 논의하면 말씀드리겠다"고 즉답을 피했다.
그러면서 "국회 결정에 따르겠다는 기존 입장에서 더 나아간 게 없다"고 덧붙였다.
정 장관의 사의 표명으로 개각에 대한 관심이 커지는 것과 관련해서는 "개각은 아직 정해진 일정이나 예측된 상황이 없다"며 "발표 시점이 되면 말씀드리겠다"고 했다.
한편 정 장관은 이날 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 출석해 공개적으로 사의 의사를 밝혔다.
박지원 민주당 의원이 정 장관에게 "이재명 대통령이 귀국하면 직접 사의를 표명할 생각이냐"고 질문하자 정 장관은 "개인적인 이야기지만 건강 상태가 매우 좋지 않다"고 사의 의사가 있음을 시사했다.
정 장관은 "검찰개혁의 일환으로 공소청과 중대범죄수사청(중수청)이 만들어졌고 오는 10월 2일에 출범만 하면 된다"며 "이로써 검찰개혁의 한 95%는 달성됐다고 본다"고 말했다. 아울러 "큰 틀에서 검찰개혁이 대부분 완료됐기 때문에 새 술은 새 부대에 담아야 한다는 생각을 보완수사권 폐지 발표 전부터 생각해왔다"고 했다.
the13ook@newspim.com