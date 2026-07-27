[종합] 정성호, 법사위서 사의 표명…"새 술은 새 부대에 담아야"

AI 핵심 요약beta
- 정성호 법무부 장관이 27일 국회서 사의 확인했다
- 정 장관은 검찰개혁 95% 완료됐다며 새 술은 새 부대에 담아야 한다고 말했다
- 보완수사권 폐지·건강 악화 속 장관·총장 동시 공석 가능성도 제기됐다
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 여당이 검사의 보완수사권 폐지를 당론으로 추진하는 상황에서 사의를 표명한 것으로 알려진 정성호 법무부 장관이 27일 국회를 찾아 "새 술은 새 부대에 담아야 한다"며 사의를 재확인했다.
정 장관은 이날 오전 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에 출석해 "이재명 대통령이 귀국하면 직접 사의 표명을 할 생각이 있느냐"는 박지원 더불어민주당 의원의 질의에 이같이 말했다.
정 장관은 "10월 2일 공소청과 중수청(중대범죄수사청)이 출범하면 검찰개혁의 95%는 달성된다"며 "큰 틀에서 검찰개혁이 대부분 완료됐기 때문에 이제 '새 술은 새 부대에 담아야 하지 않겠나'라고 보완수사권 폐지 발표 전부터 생각을 해왔다"고 말했다.
이어 "개인적인 이야기인데 최근 건강 상태가 매우 좋지 않다. 수개월 동안 상당히 심각한 수면 장애가 있다"며 "그런 측면을 고려해 대통령 주변에 계신 분들하고 많은 의논을 해왔다"고 덧붙였다.
정 장관은 이날 법사위 출석에 앞서 기자들을 만나서는 "제 거취는 중요한 문제가 아니다"라며 "대통령이 국익을 위해 외국에 일하러 갔는데, 그런 얘기를 하는 것은 적절하지 않다. 국민의 관심 사안은 아니다"라고 밝혔다.
앞서 더불어민주당이 검사의 보완수사권 폐지를 당론으로 정하고 오는 30일 국회 본회의에서 관련 형사소송법 개정안을 처리할 것으로 예상되는 가운데, 평소 보완수사권 폐지로 인한 부작용을 우려한 정 장관이 사의를 표명한 것으로 알려졌다.
검찰 안팎에서 구자현 검찰총장 직무대행도 조만간 사의를 표명할 것이란 관측이 나오면서, 10월 검찰청 폐지를 앞두고 법무부 장관과 검찰총장이 모두 공석이 될 가능성까지 거론되고 있다.
hong90@newspim.com