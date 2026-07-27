하나증권, 홍콩 기반 '푸투증권'과 외국인통합계좌 거래 시작

AI 핵심 요약beta
- 하나증권은 27일 푸투증권과 외국인통합계좌 거래를 시작했다.
- 모바일 투자 플랫폼 기반 서비스를 처음 제공하게 됐다.
- 아시아 투자자 네트워크를 넓히고 미국 확대도 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 하나증권은 27일 홍콩 기반 글로벌 금융플랫폼 푸투(FUTU)증권과 외국인통합계좌 거래를 시작한다고 밝혔다. 외국인통합계좌는 비거주 외국인 투자자가 국내에 별도 계좌를 개설하지 않고 현지 증권사를 통해 국내 주식을 주문·결제할 수 있도록 한 제도다.
푸투증권은 모바일투자 플랫폼 '푸투불(futubull)', '무무(moomoo)'를 운영하는 홍콩 기반 글로벌 증권사다. 홍콩을 비롯해 싱가포르, 말레이시아, 일본, 미국, 호주, 뉴질랜드 등에서 사업을 영위하고 있으며 지난해 기준 유효계좌 수는 약 337만 개다. 고객 자산은 약 246조원, 연간 거래대금은 약 3000조원 규모를 기록하고 있다.
이번 거래 개시로 하나증권은 모바일 투자 플랫폼을 기반으로 한 외국인통합계좌 서비스를 처음 제공할 수 있게 됐다. 하나증권은 지난 5월 푸투증권 VIP손님 30명을 대상으로 투자포럼을 개최한 데 이어 6월부터 사전신청 고객을 대상으로 시범운영을 시작했으며, 지난 24일부터 모든 고객으로 서비스를 확대했다.
하나증권은 지난해 4월 혁신금융서비스 지정을 받은 이후 같은 해 10월 홍콩 엠퍼러(Emperor)증권과 함께 업계 최초로 외국인통합계좌 서비스를 선보인 바 있다. 올해 4월에는 일본 캐피탈파트너스증권으로 서비스를 확대했으며, 이번 푸투증권과의 협업으로 아시아 투자자 네트워크를 넓히게 됐다.
향후 하나증권은 홍콩 Citic증권과 미국 웨드부시(Wedbush)증권과도 외국인통합계좌 서비스 오픈을 추진할 예정이다. 이를 통해 아시아를 넘어 미국 투자자까지 국내 자본시장 접근성을 확대하고, 글로벌 투자자 네트워크를 한층 강화해 나간다는 구상이다.
허태형 하나증권 해외영업본부장은 "이번 서비스 개시를 통해 푸투증권의 수백만 손님이 국내 자본시장에 보다 편리하게 접근할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 혁신적인 서비스를 지속적으로 선보여 자본시장 선진화에 앞장서겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com