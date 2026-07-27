하나금융그룹, 그룹 전반 AX 전환 본격화...리더부터 AI 활용 문화 내재화

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[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 하나금융그룹(회장 함영주)은 지난 25일 그룹사 임원들을 대상으로 생성형 인공지능(AI) 실습 중심의 'AX(AI TransFormation) 워크숍'을 실시하고, 그룹 전반의 AI 기반 업무 혁신과 조직문화 전환을 추진한다고 27일 밝혔다.

'AX워크숍'은 AI 기술에 대한 이해를 높이는 것을 넘어, 그룹 리더들이 실제 업무에 AI를 직접 활용함으로써 조직 내 AX 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

하나금융그룹은 AI를 단순한 업무 자동화 도구가 아닌 금융산업의 경쟁력과 미래 성장을 좌우하는 핵심 인프라로 보고 있다. 이에 금융 전문성과 AI 기술을 결합해 업무 생산성을 높이고, 손님에게 차별화된 금융 경험을 제공하는 그룹 차원의 AX 전환을 추진하고 있다.

◆ 그룹사 임원 140명 대상 실습형 AX 프로그램 운영

이번 워크숍에는 하나금융그룹 그룹사 임원 140명이 참석했으며, 참석자들은 사전에 실시한 AI 활용 역량 진단 결과를 바탕으로 생성형 AI를 실제 경영 및 금융 업무에 적용하는 실습을 진행했다.

교육은 생성형 AI의 기본적인 사용법을 익히는 데 그치지 않고 ▲경영 현안 브리핑 ▲금융시장 및 산업 동향 분석 ▲보고서 작성 ▲회의자료 요약 등 임원들의 실제 업무를 지원하는 AI 에이전트를 직접 설계하는 방식으로 운영됐다.

참석자들은 담당 업무와 조직의 특성을 반영한 AI 활용 시나리오를 구현하고, AI를 단순한 업무 보조 수단이 아닌 함께 업무를 수행하는 파트너로 활용하는 새로운 업무 방식을 직접 체험했다.

하나금융그룹은 실질적인 AX를 위해서는 기술 도입뿐만 아니라 조직을 이끄는 리더들의 인식과 업무 방식의 변화가 중요하다고 보고 있다. 이에 임원 워크숍을 시작으로 향후 그룹 내 AI 교육 대상을 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.

◆ 금융 전문성과 생성형 AI 결합한 하나금융만의 AX 경쟁력 강화

하나금융그룹은 하나금융융합기술원을 중심으로 그룹 내 현업 부서와 협업해 금융 업무에 특화된 AI 서비스와 모델을 개발하고 있다.

현재 수출입 업무 자동화, 기업여신 심사 지원, 자산관리(WM), 리스크 관리 등 다양한 금융 분야에서 AI 활용을 확대하고 있으며, 금융 업무에 대한 높은 이해도와 생성형 AI 기술을 결합해 업무의 정확성과 효율성을 높여 나가고 있다.

또한 개별 업무를 지원하는 AI 에이전트 서비스를 단계적으로 추진하고, AI 서비스의 개발과 운영, 지속적인 개선이 가능한 내부 체계를 구축함으로써 장기적인 금융 AX 경쟁력을 확보해 나갈 방침이다.

◆ "AI와 함께 일하는 금융그룹"으로 전환

하나금융그룹은 이번 워크숍을 시작으로 임원뿐 아니라 현장 직원까지 AI 교육 대상을 단계적으로 확대하고, 생성형 AI와 금융 분야에 특화된 버티컬 AI를 결합한 AX를 그룹 전반을 확산할 계획이다.

이를 통해 의사결정, 손님 상담, 자산관리, 리스크 관리, 영업 지원 등 금융 업무 전반의 생산성과 전문성을 높이고, 손님에게 보다 편리하고 차별화된 금융 경험을 제공한다는 방침이다.

또한 그룹의 디지털 혁신 전략과 연계해 금융특화 AI 기술을 지속적으로 고도화하고, 외부 AI 전문기업 및 혁신기업과의 협업을 확대하는 등 미래 금융을 선도하기 위한 AI 생태계 구축에도 속도를 낼 예정이다.

하나금융그룹 관계자는 "AI는 금융회사의 경쟁력을 결정하는 핵심 인프라이자 미래 금융의 새로운 표준으로 자리잡고 있다"며 "하나금융그룹은 단순히 AI를 잘 활용하는 금융회사를 넘어, AI와 함께 일하는 금융그룹으로 전환해 손님 중심의 혁신을 이어가고 금융산업의 새로운 미래를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

하나금융그룹은 지난 25일 인천 청라에 위치한 하나글로벌캠퍼스에서 그룹사 임원 대상 조직 내 AX 문화 확산을 위한 'AX 워크숍'을 실시했다. 이날 워크숍에 참석한 그룹사 임원들이 기념촬영을 하고 있다. [자료=하나금융그룹]

ssup825@newspim.com