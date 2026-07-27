헥토그룹, '헥토아카데미'로 AI 인재 육성 확대

AI 핵심 요약beta
- 헥토그룹이 27일 사내 성장 플랫폼 헥토아카데미로 구성원 역량 강화를 추진했다고 밝혔다.
- AI·글로벌 산업 전문가 초청 강연과 토론, 코칭·코딩 교육 등으로 리더십과 AI 실무 역량을 동시에 높이고 있다.
- 70:20:10 학습 원칙 기반 챌린지·커뮤니티 운영으로 배움을 업무 혁신과 조직문화 확산으로 연결하고 있다.
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생성형 AI·반도체·블록체인 등 산업 트렌드 공유
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 헥토그룹은 인공지능(AI)과 글로벌 산업 분야 전문가를 초청해 최신 산업 트렌드와 비즈니스 인사이트를 공유하는 사내 성장 플랫폼 '헥토아카데미'를 운영하며 구성원 역량 강화에 나서고 있다고 27일 밝혔다.
헥토아카데미는 구성원들이 회사의 방향성과 전략을 공유하고 새로운 지식과 관점을 업무에 적용할 수 있도록 마련된 교육 플랫폼이다. 배움(Learning)과 실행(Doing), 공유(Sharing)를 연계해 개인의 학습을 조직의 성과로 확산시키는 데 초점을 맞추고 있다.
헥토그룹은 빠르게 변화하는 산업 환경에 대응하기 위해 AI와 글로벌 산업을 이끄는 현업 전문가를 초청해 강연과 토론을 진행하고 있다. 올해 상반기에는 AI 서비스 기업 뤼튼테크놀로지스와 AI 반도체 기업 퓨리오사AI, 카이스트(KAIST), 글로벌 가상자산 거래소 바이낸스, 블록체인 분석 기업 체이널리시스 관계자들이 참여해 생성형 AI 활용 전략과 AI 반도체, 스테이블코인, 글로벌 산업 변화 등을 주제로 강연을 진행했다.
외부 전문가 강연과 함께 임원 1대1 코칭, 직책자 리더십 코칭, 내부 전문가 과정, 피드백 과정, 바이브 코딩(Vibe Coding) 교육 등 다양한 프로그램도 운영하고 있다. 이를 통해 리더십과 AI 실무 역량을 함께 강화한다는 방침이다.
또한 업무 경험(70%), 동료 간 학습(20%), 교육 과정(10%)으로 구성된 '70:20:10 학습 원칙'을 바탕으로 다양한 챌린지와 학습 커뮤니티를 운영하며 배운 내용을 실제 업무에 적용하는 조직문화를 확대하고 있다고 회사는 설명했다.
유주송 헥토그룹 조직문화실 실장은 "급변하는 경영환경에서는 구성원의 성장이 기업 경쟁력으로 이어진다"며 "앞으로도 다양한 산업 분야 전문가들과의 교류를 확대하고 배움을 업무 혁신으로 연결하는 성장 플랫폼을 지속적으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com