케이엔알시스템, 악력 300㎏ 산업용 로봇손 개발

최소 액추에이터 기반 독자 설계 적용

유압·전동 호환…산업용 플랫폼 확장성 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 케이엔알시스템은 산업용 슈퍼휴머노이드에 적용할 고하중 로봇손 개발을 완료했다고 27일 밝혔다. 회사는 최대 300㎏의 악력과 정밀 제어 기능을 동시에 구현한 로봇손을 기반으로 중공업과 건설, 원전 등 고하중 산업 현장을 공략할 계획이다.

이번에 개발한 로봇손은 오는 연말 공개를 목표로 개발 중인 슈퍼휴머노이드의 핵심 부품이다. 무거운 구조물과 공구를 안정적으로 파지하는 동시에 작은 물체도 정밀하게 다룰 수 있도록 설계됐다고 회사는 설명했다.

케이엔알시스템은 손가락 관절을 최소한의 액추에이터로 동시에 제어하는 독자적인 구동 구조를 적용했다. 이를 통해 복잡한 제어 과정 없이 다양한 형태의 물체를 안정적으로 파지할 수 있으며, 구동 구조를 단순화해 내구성을 높이고 무게를 줄였다고 밝혔다. 해당 핵심 기술은 지난 4월 특허를 출원했다.

슈퍼 휴머노이드 로봇 손. [사진=케이엔알시스템]

또 유압과 전동 구동 방식을 모두 지원해 다양한 로봇 플랫폼에 적용할 수 있도록 설계했으며, 고도의 힘 제어 알고리즘을 적용해 계란이나 캔과 같은 변형되기 쉬운 물체도 안정적으로 다룰 수 있도록 개발했다고 덧붙였다.

회사는 향후 한 손으로 최대 300㎏, 양팔 기준 최대 600㎏의 중량물을 조작할 수 있는 슈퍼휴머노이드 개발을 목표로 하고 있다. 산업형 슈퍼휴머노이드는 전동모터와 유압 액추에이터를 결합한 하이브리드 방식을 적용했으며, 원전 해체와 건설, 재난 대응, 수중 작업 등 고위험 산업 현장 투입을 목표로 개발 중이다.

양산 준비도 진행하고 있다. 케이엔알시스템은 AI 로봇 파운드리 파트너십을 맺은 서진시스템과 함께 베트남 생산기지에 로봇손 생산 설비를 구축했으며, 향후 글로벌 고객사를 대상으로 생산과 공급을 확대할 계획이다.

김명한 케이엔알시스템 대표는 "기존 로봇손이 정밀 동작 구현에 집중했다면 이번 로봇손은 산업 현장에서 요구하는 강한 악력과 정밀 제어를 동시에 구현하는 데 초점을 맞췄다"며 "핵심 부품 개발을 마친 만큼 연내 슈퍼휴머노이드 시스템 통합을 완료하고 고하중 산업용 로봇 솔루션을 선보이겠다"고 말했다.

한편 회사는 현재 'K-휴머노이드 연합' 참여기업으로 활동하고 있으며, 심해 작업 로봇과 제철소 로봇, 유압 로봇팔, 하이브리드 액추에이터 등을 개발하는 등 산업용 로봇 기술을 확대하고 있다고 밝혔다.

nylee54@newspim.com