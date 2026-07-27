[특징주] AI 챗봇株 강세…솔트룩스 22%↑·NAVER 10%↑

AI 핵심 요약beta
- AI 챗봇 관련주가 27일 장 초반 일제히 급등했다
- 솔트룩스·셀바스AI·코난테크놀로지 등 중소형주가 20% 안팎 급등했다
- NAVER 등 대형 플랫폼주와 다수 종목에도 AI 투자 기대 매수세가 확산했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = AI 챗봇 관련주가 장 초반 일제히 강세를 보이고 있다. 생성형 인공지능(AI) 산업에 대한 투자심리가 이어지면서 AI 소프트웨어와 플랫폼 종목으로 매수세가 확산하는 모습이다.
27일 한국거래소에 따르면 오전 9시 40분 기준 솔트룩스는 전 거래일보다 2430원(21.95%) 오른 1만3500원에 거래되고 있다. 셀바스AI는 18.39% 상승한 8110원, 코난테크놀로지는 17.81% 오른 1만2830원을 기록 중이다.
대형 AI 플랫폼주인 NAVER도 강세다. NAVER는 10.84% 오른 22만5000원에 거래되고 있다. 이날 엔비디아와 글로벌 AI 팩토리 공동 구축 추진, 1조170억원 규모 자사주 소각 계획 등을 발표한 점이 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다.
이 밖에도 바이브컴퍼니(9.67%), 이스트소프트(9.06%), 플리토(5.90%) 등 AI 챗봇 관련주가 동반 상승하고 있다.
시장에서는 AI 인프라 투자 확대와 생성형 AI 서비스 확산 기대감이 이어지면서 AI 챗봇 관련 종목 전반으로 매수세가 유입되고 있는 것으로 보고 있다.
이경민 대신증권 연구원은 "빅테크 기업들의 실적 발표와 컨퍼런스콜을 통해 AI 산업과 반도체 업황에 대한 불확실성이 완화될 가능성이 있다"고 전망했다.
plum@newspim.com