"재개발·재건축, 무엇이든 물어세요" 서울시, 정비사업 시민 아카데미 개최

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 27일 시민 대상 정비사업 교육을 시작했다
- 8월부터 12월까지 25개 자치구서 맞춤형 현장·온라인 아카데미를 운영한다
- 서울시는 2031년까지 31만가구 착공 위해 핵심공급 전략사업과 교육을 병행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 복잡한 재개발·재건축 정비사업에 대한 정보 부족으로 발생하는 주민간 갈등을 해소하기 위해 서울시가 시민들을 대상으로 정비사업 교육에 나선다.
27일 서울시에 따르면 '대시민 정비사업 아카데미'가 8월부터 12월까지 25개 전체 자치구에서 운영된다.
정비사업은 절차가 복잡하고 전문 용어가 많아 주민들이 올바른 정보를 쉽게 얻기 어렵다. 이에 서울시는 기존 일방적인 전달식 강의를 탈피해 주민이 현장에서 겪는 실제 궁금증과 갈등 요소를 전문가와 맞춤형으로 상담하는 '소통 중심 교육'으로 이번 아카데미를 진행할 예정이다.
이번 교육은 8월 노원구에서 첫 발을 떼며 10월까지 25개 자치구를 순회하며 총 25회의 1차 현장교육을 진행한다. 이어 10월부터 11월까지 2차 현장교육을 심화 운영하고 12월에는 시간과 공간 제약 없이 수강할 수 있는 온라인 교육 과정을 개설할 예정이다.
교육을 원하는 수강생은 홍보물의 QR코드를 통해 '서울시 공공서비스 예약포털'에 접속해 일정을 확인하고 온라인으로 신청할 수 있다. 온라인 신청이 어려운 시민은 '대시민 정비사업 아카데미 사무국'으로 전화로 신청할 수 있다.
서울시는 재개발·재건축 사업을 중심으로 2031년까지 31만가구 착공 로드맵을 준비하고 있다. 이를 위해 253개 구역의 공정표를 전수 점검해 3년 내 착공이 가능한 85개 구역 8만5000가구를 '핵심공급 전략사업'으로 선정하고 '신속착공 6종 패키지'를 도입한 바 있다.
명노준 서울시 주택실장은 "정비사업은 단순한 도시개발이 아니라 시민의 삶과 일상을 변화시키는 중요한 과정"이라며 "이번 정비사업 아카데미가 시민 누구나 정비사업의 올바른 이해를 바탕으로 자신의 권리를 지킬 수 있도록 길을 열 것으로 기대한다"고 말했다.
donglee@newspim.com