[특징주] 폭염 기승에 냉방가전株 강세

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 27일 냉방가전 관련주가 장 초반 강세를 보였다고 했다.
- 전국 폭염 속 파세코·위닉스·신일전자·에스씨디 등이 5~16%대 급등세를 보였다.
- 기상청은 이날 낮 최고기온이 28~37도에 이르는 폭염이 이어질 것으로 내다봤다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 전국 대부분 지역에서 낮 최고기온이 35도를 웃도는 폭염이 이어지면서 냉방가전 관련주가 장 초반 강세를 보이고 있다.
27일 한국거래소에 따르면 오전 9시 41분 기준 창문형 에어컨 제조업체 파세코는 전 거래일보다 16.45% 오른 가격에 거래되고 있다. 제습기 업체 위닉스도 14.58% 상승하며 강세를 나타냈다.
선풍기 제조업체 신일전자는 8.47% 올랐다. 에어컨 부품을 생산하는 에스씨디도 5.38% 상승하며 동반 강세를 보이고 있다.
시장에서는 전국적인 폭염이 이어지면서 에어컨과 선풍기, 제습기 등 냉방가전에 대한 수요 확대 기대감이 관련 종목의 투자심리를 자극한 것으로 보고 있다.
기상청에 따르면 이날 낮 최고기온은 28~37도로 예상된다. 수도권과 강원, 충북 북부를 중심으로는 소나기가 내리는 곳이 있겠지만 무더위는 이어질 전망이다.
plum@newspim.com