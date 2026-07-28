[인사] 한국수력원자력

AI 핵심 요약beta
- 한국수력원자력이 28일 대규모 인사를 단행했다
- 본사와 원전본부·양수발전소 등 주요 보직을 교체했다
- 발전·건설·연구·교육 조직 책임자들을 일괄 승진 보임했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◇ 본사
▲감사실장 이희재 ▲방사선환경처장 한승혁 ▲기획처장 안형준 ▲상생협력처장 이한용 ▲조직평가실장 강태윤 ▲인사처장 남영규 ▲조달처장 최훈 ▲홍보실장 이진 ▲안전경영단장 하경석 ▲원전통합경영실장 최준녕 ▲발전처장 김덕헌 ▲규제협력처장 양승태 ▲원전사후관리처장 김병직 ▲연료실장 정윤창 ▲엔지니어링처장 조정래 ▲설비개선처장 최진혁 ▲구조기술처장 송창국 ▲원전건설처장 전광옥 ▲원전건설기술처장 김장곤 ▲양수건설처장 서용관 ▲수력처장 김시영
◇ 고리원자력본부
▲대외협력처장 전혜수 ▲제1발전소장 최동철
◇ 한빛원자력본부
▲대외협력처장 박천중 ▲제1발전소장 황승호 ▲제2발전소장 박정서 ▲제3발전소장 정운영
◇ 월성원자력본부
▲제2발전소장 조철 ▲제3발전소장 박승후
◇한울원자력본부
▲대외협력처장 임형진 ▲제1발전소장 이창희 ▲신한울제1발전소장 민성목 ▲신한울제2발전소장 황교 ▲신한울제2건설소장 강휘
◇새울원자력본부
▲대외협력처장 이제호 ▲제2발전소장 김낙상 ▲제2건설소장 채명식
◇ 한강수력본부
▲본부장 맹승원
◇ 산청양수발전소
▲산청양수발전소장 진현태
◇ 양양양수발전소
▲양양양수발전소장 김철기
◇ 청송양수발전소
▲청송양수발전소장 안준연
◇ 영동양수건설소
▲영동양수건설소장 김선신
◇ 홍천양수건설소
▲홍천양수건설소장 김광섭
◇ 중앙연구원
▲중앙연구원장 이돈국
◇ 인재개발원
▲인재개발원장 윤승호
◇ 체르나보다TRF건설소
▲체르나보다TRF건설소장 손명호
blue99@newspim.com