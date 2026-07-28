CJ제일제당, 전분당 사업 매각 추진

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = CJ제일제당이 전분당 사업부문 매각을 검토하고 있다. 성장성과 수익성이 낮은 사업 부문을 과감히 정리하겠다는 취지로 해석된다.
28일 업계에 따르면 CJ제일제당은 핵심소재 사업부문 내에 있는 전분당 사업 매각을 위한 작업을 진행하고 있다. 현재 국내 한 회계법인이 관련 자문을 맡은 것으로 알려졌다.
전분당은 옥수수 전분을 주원료로 물엿, 포도당, 과당 등을 생산하는 사업이다. 음료 등 가공식품에 당류로 쓰인다. CJ제일제당은 전분당 사업을 기업 간 거래(B2B) 방식으로 진행해 왔다.
국내 전분당 시장은 CJ제일제당, 대상, 사조CPK, 삼양사 등 4개 기업이 점유율 90% 이상을 차지하고 있다. CJ제일제당은 업계 4~5위로 꼽힌다.
최근 CJ제일제당은 전분당, 설탕, 밀가루 등의 가격 관련 부당 공동행위(담합) 혐의로 최근 공정거래위원회 조사를 받았다. 전분당 사업에 대한 공정위 의결을 거쳐 과징금 1029억원을 부과받았다.
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