[오늘날씨] 전국 불볕 더위…대구 한낮 38도

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 29일 전국 폭염 지속을 예보했다.
- 주요 도시 낮 최고기온이 30도 이상 오를 전망이다.
- 미세먼지는 전 권역이 좋음 수준을 보이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 29일 대구 한낮 기온이 38도까지 오르는 등 전국적으로 폭염이 이어질 전망이다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 북태평양고기압 가장자리에 들어 전국 대부분 지역 낮 최고기온이 30도를 웃돌 것으로 보인다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 26도 ▲인천 26도 ▲수원 26도 ▲춘천 24도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 25도 ▲부산 26도 ▲울산 26도 ▲제주 26도다.
최고기온은 ▲서울 33도 ▲인천 32도 ▲수원 33도 ▲춘천 33도 ▲강릉 35도 ▲청주 35도 ▲대전 34도 ▲전주 34도 ▲광주 34도 ▲대구 38도 ▲부산 35도 ▲울산 36도 ▲제주 32도다.
이날 동해안 지역은 대체로 맑겠고 전남남부, 경남서부, 제주도는 오후에 차차 개겠다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.0m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com