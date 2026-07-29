GS25, 축산 가공 매출 90% 증가…소용량 양념육 인기

AI 핵심 요약beta
- GS25가 29일 축산 가공 매출이 90% 늘었다고 밝혔다.
- GS25는 소용량 양념육 확대와 리뉴얼로 매출을 끌어올렸다.
- GS25는 저당 한돈 2종 출시와 할인 행사도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = GS리테일은 자사가 운영하는 편의점 GS25의 축산 가공 카테고리 매출이 올해 전년 동기 대비 90% 증가했다고 29일 밝혔다. 1~2인 가구를 겨냥한 소용량 양념육 라인업 확대가 주효했다.
GS25는 지난 1월 200g 용량의 '한끼 양념육'을 4,900원에 출시했다. 4월 리뉴얼 후 해당 상품을 취급하는 점포의 축산 가공 카테고리 일매출은 리뉴얼 전 대비 약 250% 증가했다.
7월에는 '로우슈거 저당한돈' 2종(돼지불고기, 제육볶음)을 선보였다. 400g 용량에 9900원대 가격으로, 저당 소스를 사용해 일반 양념육 대비 당 함량을 50% 이상 낮췄다. 국내산 한돈을 사용했으며 단백질은 13g을 담았다.
신제품은 출시 직후 전체 축산 가공 카테고리 매출 2·3위에 올랐고, 기존 신상품 대비 약 3배 높은 초도 발주량을 기록했다.
GS25는 7월 말까지 '한끼 양념육'은 GS Pay 결제 시 2000원 할인을, '로우슈거 저당한돈' 2종은 1+1 행사를 진행한다.
kji01@newspim.com