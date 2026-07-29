김기현 의원 "李대통령, '셀러 파이낸싱'으로 규제 우회한 초현실적 거래"

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"임기근 국조실장, '통상적 방법' 궤변으로 권력자 꼼수 두둔"

"서민은 전세자금도 못 구하는데…국민 분노 폭발 직전"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김기현 국민의힘 의원은 29일 이재명 대통령의 아파트 매각 과정에서 매수인에게 17억7000만원의 근저당권을 설정한 것을 두고 "대출규제를 우회한 초현실적 거래"라고 비판했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "이재명 대통령의 뻔뻔함과 그 주변을 둘러싸고 있는 인물들의 눈물겨운 아첨이 도를 넘어도 한참 넘었다"며 "국민을 가붕개로 아는 '집단 오만증'에 감염된 모양"이라고 밝혔다.

김기현 국민의힘 의원 [사진 = 뉴스핌 DB]

그는 "최근 이 대통령이 아파트를 매각하는 과정에서 매수인에게서 17억7000만원의 근저당권을 설정받은 기상천외한 '셀러 파이낸싱' 거래가 드러나 거센 비난이 계속되고 있다"고 주장했다.

이어 "일반 서민들은 정부의 가혹한 대출규제와 금융장벽에 가로막혀 집 한 채는커녕 전세자금 조달조차 못 한 채 신음하고 있다"며 "정작 대통령은 희한한 수단으로 규제를 가볍게 우회하는 초현실적 거래를 했다"고 지적했다.

김 의원은 임기근 국무조정실장이 전날 국회 정무위원회에서 해당 거래에 대해 불법 의심 정황이 없고 매수인의 사정을 배려한 통상적인 방법이라는 취지로 답변한 것도 문제 삼았다.

그는 "이 괴이한 거래를 두고 '불법 의심 정황이 없다', '매수인의 사정을 배려한 통상적인 방법'이라는 황당무계한 궤변으로 권력자의 꼼수를 두둔했다"고 비판했다.

그러면서 "권력자의 교묘한 법망 우회를 지적하기는커녕 영혼 없이 두둔하는 모습은 주권자인 국민을 농락하는 처사"라며 "대출규제를 회피하는 초현실적 탈법거래를 한 것이 통상적인 방법이라고 우기는 이재명 정권의 타락에 국민들의 분노가 대폭발 직전"이라고 말했다.

oneway@newspim.com