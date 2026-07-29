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5월 출생아 13.6% 늘어난 2만3160명...23개월째 증가세

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AI 핵심 요약

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  • 국가데이터처가 29일 5월 인구동향을 발표하며 출생아 수가 2만3160명으로 23개월째 증가했다고 했다.
  • 합계출산율은 0.85명으로 전년보다 0.10명 올랐으며 30대 출산율과 첫째아 비중이 크게 늘었다.
  • 사망자가 출생아보다 많아 5월 자연증가가 -6413명에 그쳤고 혼인은 줄고 이혼은 소폭 늘었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

데이터처 '5월 인구동향' 발표
합계출산율 0.10명 늘어 0.85명
혼인 건수 -6.4%·이혼 건수 -3.9%

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난 5월 출생아 수가 전년 동월보다 13.6% 늘어난 2만3160명으로 집계되며 23개월 연속 플러스(+) 흐름을 이어갔다. 합계출산율은 0.85명으로 전년 대비 0.10명 상승했다.

29일 국가데이터처가 발표한 '2026년 5월 인구동향'에 따르면, 지난 5월 출생아 수는 2만3160명으로 전년 동월(2만379명) 대비 2781명(13.6%) 증가했다.

출생아 수는 지난 2024년 7월 이후 23개월째 증가 흐름을 이어갔다. 특히 올해 들어서는 줄곧 두 자릿수 증가율을 기록했다. 지난해에는 1월(12.5%)을 제외하고는 줄곧 한 자릿수 증가율을 유지한 바 있다.

신생아. 사진은 기사와 관련없음. [사진=뉴스핌DB]

올해 1~5월 누계 출생아 수는 12만2694명으로 전년 동기(10만6528명) 대비 1만6166명(15.2%) 늘었다. 누계 출생아 수 증가율 역시 올해 들어 줄곧 10%대를 기록했다.

시도별 출생아 수는 제주를 제외한 모든 시도에서 증가했다. 지역별로는 경기가 7075명으로 가장 많았고, 다음으로는 ▲서울 4227명 ▲인천 1523명 ▲부산 1267명 ▲경남 1228명 순이었다.

출생아 수가 가장 적은 지역은 제주(252명)로 나타났다. 세종(286명)과 울산(545명), 광주(565명), 강원(603명)이 뒤를 이었다.

5월 합계출산율(여자 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.85명으로 전년 동월 대비 0.10명 상승했다.

연령별 출산율 [자료=국가데이터처] 2026.07.29 rang@newspim.com

연령별로는 30대 출산율 증가세가 두드러졌다. 30~34세 출산율은 해당 연령 여자 인구 1000명당 78.0명으로 전년 동월보다 8.3명 증가했다. 35~39세 출산율은 58.0명으로 9.9명 늘었다.

25~29세 출산율도 20.6명으로 0.5명 증가했다. 반면 24세 이하 출산율은 1.9명으로 0.4명 감소했다. 40세 이상 출산율은 4.7명으로 0.5명 늘었다.

출산 순위별 출생아 수 구성비는 첫째아 비중만 증가했다. 첫째아 비중은 63.0%로 전년 동월보다 1.3%포인트(p) 늘었다. 둘째아는 31.7%로 0.2%p 감소했고, 셋째아 이상은 5.3%로 1.1%p 줄었다.

지난 5월 사망자 수는 2만9573명으로 전년 동월(2만8482명) 대비 1091명(3.8%) 늘었다. 1~5월 누계 사망자 수는 15만1028명으로 전년 동기(15만7931명)보다 6903명(-4.4%) 줄었다.

전국 월별 자연증가 추이 [자료=국가데이터처] 2026.07.29 rang@newspim.com

사망자 수가 출생아 수를 웃돌면서 인구가 자연적으로 감소하는 흐름이 이어졌다. 지난 5월 자연증가는 마이너스(-) 6413명으로 집계됐다. 다만 지난해 5월 자연증가 -8103명과 비교하면 감소 폭은 1690명 줄었다.

혼인 건수는 감소했다. 지난 5월 혼인 건수는 2만368건으로 전년 동월(2만1760건) 대비 1392건(-6.4%) 줄었다. 다만 올해 1~5월 누계 혼인 건수는 10만3299건으로 전년 동기(9만9379건)보다 3920건(3.9%) 증가했다.

이혼 건수는 7122건으로 전년 동월(7412건)보다 290건(-3.9%) 줄었다. 올해 1~5월 누계 이혼 건수는 3만6240건으로 전년 동기(3만6182건)와 비교해 58건(0.2%) 늘었다.

혼인·이혼건수 추이 [자료=국가데이터처] 2026.07.29 rang@newspim.com

rang@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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