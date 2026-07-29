아우디, 7인승 풀사이즈 SUV 'Q9' 최초 공개

AI 핵심 요약beta
- 아우디가 29일 첫 풀사이즈 SUV Q9을 세계 최초 공개했다
- Q9은 7인승 기반 6인승 선택으로 최고급 실내공간을 제공했다
- 자동 도어·곡면 디지털 OLED 등 최첨단 기술로 브랜드 플래그십 역할을 강화했다
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[서울 = 뉴스핌] 김기락 기자 = 아우디가 29일 브랜드 역사상 처음으로 풀사이즈 SUV 'Q9'을 세계 최초로 공개했다.
Q9은 아우디 SUV 라인업의 최상위 모델이다. 기본 7인승 구성으로 실내 공간을 제공하며, 선택 가능한 6인승 구성은 2열 독립 전동 시트를 갖춰 비즈니스 클래스 수준의 편의성을 제공한다. 3열까지 고려한 설계로 장거리 주행에서도 편안한 이동이 가능하다.
게르놋 될너(Gernot Döllner) 아우디 AG 이사회 의장은 "앞으로의 'Vorsprung durch Technik(기술을 통한 진보)'는 차량 내 경험을 중심으로 더욱 정의될 것이다. 자동차는 단순한 이동 수단을 넘어 고객들에게 이동형 생활 공간으로 진화하고 있다"고 말했다.
또 "새로운 포트폴리오 플래그십인 아우디 Q9은 이러한 비전을 구현한 모델이다. 최고급 소재와 2열 독립 전동 시트, 오토매틱 도어는 아우디가 추구하는 실내 품질에 대한 의지를 보여준다. 여기에 최신 운전자 보조 시스템과 통합적인 사용자 경험이 더해져, 아우디 브랜드가 앞으로 나아갈 방향을 분명히 보여준다"고 말했다.
아우디는 Q9에 브랜드 최초로 자동 도어를 적용했다. 차량 주변 환경을 감지해 안전하게 작동하는 이 기능은 승하차 편의성을 높인다. 또한 역사상 가장 넓은 파노라믹 선루프를 적용해 탑승객에게 개방감을 제공한다.
외관은 직립형 차체 비율과 긴 실루엣, 넓은 차체로 강인하면서도 우아한 존재감을 드러낸다. 전면부는 아우디를 상징하는 싱글프레임 디자인을 현대적으로 재해석했으며, 어드밴스드 라인과 S 라인 등 서로 다른 디자인 패키지를 제공한다. 특히 후면부에는 세계 최초의 곡면 디지털 OLED 리어 라이트가 적용돼 야간에도 독창적인 존재감을 완성한다.
조명 기술은 Q9의 핵심 특징이다. 곡면 디지털 OLED 리어 라이트와 디지털 매트릭스 LED 헤드라이트를 통해 운전자와 다른 도로 이용자 간의 직관적인 소통을 지원하며 안전성을 높인다.
Q9은 파노라믹 디스플레이 중심의 인포테인먼트 시스템과 자연어 기반 음성 비서, AI 기반 정보 서비스를 제공한다. 다양한 첨단 운전자 보조 시스템으로 안전하고 자신감 있는 주행을 지원한다.
peoplekim@newspim.com