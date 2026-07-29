[베트남 증시] 유동성 감소에도 상승...부동산·우량주가 오름세 주도

AI 핵심 요약beta
- 베트남 증시는 29일 대형 우량주 강세로 1700포인트선을 회복하며 상승 마감했다.
- 유동성은 전날보다 25% 급감했지만 외국인은 3대 거래소 전체에서 270억동 규모 순매수를 이어갔다.
- 부동산 섹터가 상승을 주도했고 빈그룹 계열 VRE는 경영진 교체 호재로 상한가를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
HNX지수(하노이증권거래소) 271.68(+2.23, +0.83%)
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 29일 베트남 증시는 상승했다. 유동성이 감소했지만 대형 우량주들의 강세에 힘입어 심리적 저항선인 1,700포인트선을 회복했다.
호찌민 VN지수는 1.43% 상승한 1,704.68포인트, 하노이 HNX지수는 0.83% 오른 271.68포인트로 거래를 마쳤다.
유동성은 전날 대비 감소했다. 호찌민 거래소 거래액은 약 14조 8,370억 동(약 8,190억 240만 원)으로 전날보다 25% 급감한 것으로 나타났다.
다만, 외국인은 순매수를 기록했다. 전날 블록딜을 제외한 거래에서 순매수를 나타낸 데 이어 이날에는 3대 거래소 전체에서 총 270억 8,000만 동 규모의 순매수를 기록했다.
우량주가 이날 상승을 이끌었다. VIC(Vingroup Joint Stock Company), VHM(Vinhomes), FPT(FPT Corporation), HPG(Hoa Phat Group), MWG(Mobile World Investment Corporation) 등 주요 종목 모두 올랐다.
업종별로 보면 부동산 섹터가 상승세를 주도했고, 외국인 투자자 비중이 큰 은행 섹터는 종목별로 엇갈린 흐름을 보였다.
빈그룹 계열의 VRE(Vincom Retail JSC)가 상한가를 기록하며 눈길을 끌었다. 경영진 교체 소식이 기업에 대한 관심을 키웠다.
hongwoori84@newspim.com