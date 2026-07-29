외교부, 日 구마모토 지진 관련 상황점검회의 개최

AI 핵심 요약beta
- 외교부는 29일 일본 구마모토 지진 관련 합동 상황점검회의를 개최했다
- 조주성 기획관은 여진 지속 상황을 고려해 현지 우리 국민 안전대책에 만전을 기할 것을 주문했다
- 주후쿠오카 총영사관은 한국인 인명 피해는 없다고 밝히고 현지 모니터링과 안전 공지를 지속하겠다고 했다
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"29일 오후 4시 현재 한국인 인명 피해 접수 없어
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 외교부는 29일 일본 구마모토현 지진과 관련해 현재 상황을 평가하고 현지 국민의 안전 대책을 점검하기 위한 본부-현지 공관 합동 상황점검회의를 개최했다. 이날 회의는 조주성 해외안전기획관 주재했으며, 주후쿠오카 총영사관이 화상으로 참석했다.
조 기획관은 "지난 28일 일본 구마모토현에서 지진이 발생한 후 여진이 160여 차례 이어지고 있는 상황을 고려해 현지 우리 국민 안전 대책 마련에 만전을 기해야 한다"고 말했다.
주후쿠오카 총영사관은 회의에서 이날 오후 4시 기준 한국인 인명 피해는 접수되지 않았다고 밝혔다. 총영사관은 이어 "일본 유관기관 및 동포 사회를 지속적으로 접촉해 상황을 면밀히 모니터링하는 한편 안전 공지를 수시 전파하는 등 필요한 조처를 해나갈 것"이라고 밝혔다.
앞서 28일 일본 규슈 서부 구마모토현에서 규모 7.1의 강진이 발생해 이날 오전 8시 30분까지 사망자 13명이 접수됐다. 현재 2만여 명이 거주하는 구마모토현 2개 시에는 최고 수준의 피난 경보인 '긴급 안전확보'가 발령된 상태다. 일본 기상청은 앞으로 일주일 정도 최대 진도 7 수준의 강한 여진이 발생할 가능성이 있다고 경고했다.
opento@newspim.com