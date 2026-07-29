방사청, 한화 '아리온스멧' 군 다목적무인차량 사업자 공식 선정

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 29일 군 다목적무인차량 사업자로 공식 선정됐다
- 아리온스멧을 포함한 육군 UGV 전력화 사업 전반을 수행하며 아미타이거4.0 핵심 전력 체계를 구축하고 있다
- 한화는 8월 방사청과 양산 계약을 목표로 MUM‑T 포트폴리오를 완성해 나가겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
무인수색·폭발물처리·화생방정찰까지… 육군 UGV 표준 구축
K9·IFV와 MUM‑T 연계, 8월 양산 계약으로 전력 공백 최소화
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 군 다목적무인차량 사업자로 한화에어로스페이스를 공식 선정했다. 한화에어로스페이스는 29일 "방위사업청으로부터 전날 다목적무인차량 사업자 선정 사실을 공식 통보받았다"고 밝혔다.
방사청은 최근 방위사업기획관리분과위원회를 열어 한화에어로스페이스가 제안한 '아리온스멧(Arion‑SMET)'을 다목적무인차량 사업 기종으로 심의·의결했다. 한화 측은 "방사청의 공정한 기준과 절차에 따라 다양한 평가 항목에서 경쟁사 대비 앞선 기술력을 입증했다"고 설명했다.
다목적무인차량은 육군의 차세대 전투체계인 '아미타이거4.0'의 핵심 전력 가운데 하나다. 한화에어로스페이스는 이번 사업을 포함해 무인수색차량, 폭발물 탐지·제거 로봇, 유·무인 복합 화생방 정찰차 개발 및 전력화 사업을 모두 수행하고 있어 육군 무인지상차량(UGV) 분야 전반을 포괄하는 체계를 구축하고 있다.
한화에어로스페이스 관계자는 "대한민국 군의 미래형 무인지상차량 전력화 표준을 맡는다는 데 막중한 책임감을 느끼고 있다"며 "국내 UGV 플랫폼 대표 기업으로서 K9 자주포, 보병전투장갑차(IFV) 등 기존 무기체계와 결합한 유·무인 복합(MUM‑T) 체계 포트폴리오를 완성해 나가겠다"고 말했다.
한화에어로스페이스는 오는 8월 방위사업청과 아리온스멧 양산 계약을 체결하는 것을 목표로 하고 있다. 한화 관계자는 "신속한 양산 절차 가동을 통해 전력 공백을 최소화하겠다"고 덧붙였다.
gomsi@newspim.com