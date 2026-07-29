과기부, 통신3사·네카오와 맞손...AI 데이터센터 얼라이언스 출범

AI 핵심 요약beta
- 정부가 29일 통신3사·네이버·카카오와 AI 데이터센터 얼라이언스를 출범했다
- 4GW 규모 AI 데이터센터 구축과 전후방 산업 수출 및 클러스터·테스트베드 조성을 추진한다
- 네이버·LG전자·카카오가 각 분과를 맡고 수출 TF로 UAE 등 대상 패키지 수출 전략을 마련한다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 정부가 통신 3사 및 네이버, 카카오와 함께 인공지능(AI) 데이터센터 산업화를 추진한다.
과학기술정보통신부는 29일 서울 롯데호텔에서 'AI 데이터센터 얼라이언스(AIDC 얼라이언스)' 출범식을 개최했다고 밝혔다.
이날 출범식에는 정부 부처와 SK텔레콤, 네이버클라우드, LG전자, 카카오 등 약 400개 기업과 기관이 참석했다. 얼라이언스는 정부와 민간이 공동의장 체제로 운영하며 초대 민간의장은 정재헌 SKT 대표가 맡는다.
이 조직은 지난 6월 정부가 발표한 'AI 데이터센터 국가 전략 산업화' 전략을 추진하기 위해 구성됐다. 18.4GW 규모의 대규모 AI 데이터센터 구축과 전·후방 산업 수출산업화, 클러스터 조성 및 테스트베드 구축 등을 포함한다.
조직은 정부 공동의장 아래 12개 기업으로 이루어진 의장단과 3개 분과, 수출산업화 태스크포스(TF)로 구성된다. 정보통신기획평가원이 간사 역할을 한다.
수요 분과는 네이버클라우드가 분과장을 맡아 국산 AI 데이터센터 솔루션 경쟁력 제고와 테스트베드 기반 실증을 주도한다.
공급 분과는 LG전자가 분과장으로 핵심 기술 고도화와 국산화 전략을 추진한다. 기반 분과는 카카오가 분과장으로 법·제도 개선과 인재 육성을 담당한다.
수출산업화 TF는 글로벌 빅테크 중심의 AI 학습 시장과 개방형 생태계 중심의 AI 추론 시장 진출을 위한 맞춤형 전략을 수립한다.
아랍에미리트(UAE) 등 수요국을 대상으로 AI 데이터센터 구축부터 운영까지 전반을 패키지로 수출하기 위한 전략도 마련한다.
정재헌 공동의장은 "AIDC 얼라이언스는 AI 시대 글로벌 시장을 선도하는 연대의 시작이며 대한민국이 대체 불가능한 AI 데이터센터 산업 강국으로 발돋움하는 초석이 될 것"이라고 말했다.
배경훈 부총리는 "AI 데이터센터에 대한 대규모 투자가 단순히 건물을 세우고 서버를 채우는데 그치지 않고 AI 데이터센터의 설계·구축·운영 및 클라우드 기술 전반에 걸쳐 우리나라 AI 데이터센터 산업 경쟁력 강화로 이어지도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.
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