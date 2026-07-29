LGU+, 900억원 자사주 추가 매입…배당금 8% 인상

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 29일 900억원 규모 자사주 취득을 결정했다
- LG유플러스는 밸류업 플랜에 따라 자사주 소각과 주주환원을 이어가고 있다
- LG유플러스는 파주 AIDC 2단계 구축에 1조3000억원을 추가 투자하고 중간배당을 확대했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 주주가치 제고를 위해 900억원 규모의 자기주식을 추가로 취득하기로 29일 결정했다. 이사회에서 의결한 자사주는 향후 소각 등을 통해 주주환원에 활용될 예정이다.
이는 지난해 11월 발표한 '밸류업 플랜'의 일환으로 LG유플러스는 지난해 8월 약 1000억원 규모의 자기주식을 소각했고 올해 5월에도 약 800억원 규모 자사주를 전량 소각한 바 있다.
2026년 중간배당금으로는 주당 270원을 지급하기로도 결정했다. 전년 중간배당금 대비 약 8% 증가한 규모다. 중간배당 기준일은 8월 13일이며, 배당금은 8월 28일 지급될 예정이다.
한편 LG유플러스는 경기 파주시에 건설 중인 AI 데이터센터(AIDC) 2단계 구축을 위해 약 1조3000억원의 추가 투자를 결정했다.
파주 AIDC는 수도권 최대 규모인 200MW 용량으로 건설되며 LG전자의 액체 냉각 솔루션과 LG에너지솔루션의 고성능 UPS 배터리 등이 적용된다.
내년 6월 준공 예정인 전산 1동은 이미 완판된 상태다. 회사는 추가 투자금으로 전산 2동과 3동을 건설하고 관련 설비 투자 및 전산 4동 설계를 진행할 계획이다.
origin@newspim.com