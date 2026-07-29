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사상 최대 실적 무색한 '패닉장'...전문가가 짚은 '바닥'의 네 가지 조건은

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AI 핵심 요약

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  • 코스피가 29일 삼성전자·SK하이닉스 급락 속
  • 서킷브레이커 2거래일 연속 발동되는 패닉장이 펼쳐졌다
  • 전문가들은 2027년 이익·메모리 수출단가·빅테크 투자

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

2027년 이익 전망이 분수령, 하향 증거 나와야 추가 하락
"메모리 반도체 수요 위축 조짐은 미약, 수요와 공급 우려 과도"
"외국인 순매도 17조, 투자자 이탈 조짐도 없어"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스피가 SK하이닉스의 사상 최대 실적 발표에도 6000선을 내주고 장중 5000선까지 위협받는 패닉장이 연출됐다. 증권가에서는 이번 급락에 대해 주가 낙폭이 아니라 실물 지표를 봐야 한다는 조언이 나온다. 

전날 10.84% 급락해 6023.66으로 마감한 코스피는 오늘(29일)도 전일 대비 5.98% 내린 5663.24에 장을 마쳤다. 이날 SK하이닉스와 삼성전자의 폭락세에 코스피와 코스닥 시장 모두 매도 사이드카에 이어 서킷브레이커 1단계가 잇따라 발동됐다. 코스피 기준 2거래일 연속 서킷브레이커 발동은 사상 최초다.

매도 사이드카는 프로그램 매도호가의 효력을 5분간 정지해 시장 변동성을 완화하는 제도이며, 서킷브레이커는 주가 지수가 급락할 경우 시장 전체 거래를 일시 중단하는 제도다. 코스피가 전일 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속되면 1단계가 발동되며 모든 종목의 거래가 20분간 중단된다.

29일 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 지난달 22일 기록한 사상 최고치 9385.59와 비교해 낙폭이 39.66%로 벌어졌다. 이날 코스피에서는 상승 종목이 91개에 그친 반면 하락 종목은 805개에 달했다. SK하이닉스는 9.61% 떨어진 140만1000원, 삼성전자는 5.23% 하락한 20만8500원에 마감했다.

주가는 무너졌지만 기업 이익 전망과 반도체 수출 단가는 상승 흐름을 유지하고 있다. 증권가에서는 이번 급락의 성격을 두고 '과매도'라는 해석과 '메모리 반도체 피크아웃'이라는 의견이 엇갈린다. 전문가들이 짚은 주요 변수는 ▲2027년 이익 전망 ▲메모리 수출단가와 중국발 공급 이슈 ▲미국 빅테크의 투자 재원 ▲외국인·차입투자 수급 등 네 가지다.

◆ 반도체 이익, 아직 안 꺾였다…관건은 2027년 이익 전망

전문가들이 가장 중요하게 본 변수는 내년 이익 전망이다. 신한투자증권에 따르면 코스피 상장기업의 12개월 선행 주당순이익(EPS)은 지난 28일 기준 1174포인트로, 일주일 전보다 0.5% 높아졌다. 지수가 10% 넘게 떨어진 날에도 이익 전망은 오른 것이다. 전일 기준 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 5.1배까지 내려왔다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 360.42포인트(5.98%) 하락한 5663.24로, 코스닥은 전장 종가보다 43.17포인트(6.12%) 하락한 662.68로 거래가 마감된 가운데 29일 오후 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 종가보다 15.8원 내린 1446.7원에 주간거래를 마감했다. 2026.07.29 yeawon2@newspim.com

이는 신한투자증권이 금리와 과거 이익률을 반영해 계산한 적정 수준 8.5배의 약 60%에 불과한 수준이다. 이익이 줄어 주가가 빠진 것이 아니라, 시장이 이익 전망을 믿지 못해 값을 깎아 매기고 있다는 의미다.

노동길 신한투자증권 연구원은 "이번 조정은 이익의 조정이 아니라 이익 전망에 대한 신뢰의 조정이다. 하락의 전부, 그 이상이 밸류에이션 수축이었다"며 "시장은 발표된 이익의 60%가량만 가격에 받아들이고 있다"고 진단했다.

실제로 SK하이닉스는 올해 2분기 매출 79조3187억원, 영업이익 60조5426억원으로 분기 기준 사상 최대 실적을 냈지만 주가는 9% 넘게 빠졌다. 올 2분기 실적이 시장 기대치에 미치지 못했고, 투자자 관심이 지금 얼마를 버느냐에서 이 정도 이익을 앞으로도 낼 수 있느냐로 옮겨갔다는 분석이다.

증권가에서는 삼성전자와 SK하이닉스의 2027년 EPS는 2026년보다 각각 41%, 37% 늘어난 뒤 2028년에는 증가세가 멈출 것으로 보고있다. 노동길 연구원은 "실적의 절대 수준보다 실적이 2027년 추정치로 전달되는 속도가 둔화된 것이 지금 시장의 상태를 더 정확히 설명한다"며 "추가 하락을 정당화하려면 2027년 이익 하향이라는 새로운 증거가 필요하다"고 말했다.

◆ 반도체 수출 단가도 오르는 중…중국 증설은 아직 '제한적'

전문가들은 반도체 이익 전망이 지켜질지를 가늠할 근거로 메모리 반도체의 가격과 출하 물량을 함께 제시했다. 

산업통상부에 따르면 올해 상반기 한국의 반도체 수출은 지난해 같은 기간보다 162.6% 증가했다. 증권가에서는 하반기에도 메모리 반도체 수출은 200% 이상의 증가율이 이어질 것으로 예상하고 있다.

임혜윤 한화투자증권 이코노미스트는 "메모리 반도체 수출단가와 물량을 통해 수요를 가늠해 보면 수요 위축 조짐은 미약하다. 범용 D램 단가 상승세가 견조하고 물량 또한 안정적"이라며 "수요와 공급 측면 우려 모두 과도하다"고 평가했다.

유진투자증권은 '피크아웃'을 가격 하락이 아니라 가격 상승 속도의 둔화로 봐야 한다고 조언했다. 과거 메모리 가격의 전 분기 대비 상승률이 정점을 지난 뒤 실제 가격이 하락하기까지는 평균 4개 분기의 시차가 있었고, 2016~2018년 데이터센터 호황기에는 6개 분기까지 늘어났다는 것이다.

손인준 유진투자증권 연구원은 "데이터센터 수요 증가 폭이 큰 이번 인공지능(AI) 슈퍼사이클에서는 업사이클이 더욱 장기화될 가능성이 높다"며 "현재의 상승률 둔화는 공급 부족 완화가 아니라 높아진 가격과 수익성에 따른 자연스러운 속도 조절에 가깝다"고 설명했다.

이어 "메모리 업종은 이익 증가율이 둔화되더라도 2027년 4분기까지 수익성 개선이 이어질 것"이라고 내다봤다.

최근 불안 요소로 불거진 중국발 공급 이슈에 대해서도 전문가들은 지나친 우려를 경계했다. 중국 최대 D램 업체 창신메모리(CXMT)는 지난 27일 상하이 증시에 상장하면서 월 32만장인 웨이퍼 생산능력을 2027년 42만장으로 늘리겠다고 밝혔다. 중국이 값싼 메모리를 쏟아내면 국내 업체의 가격 경쟁력이 떨어질 수 있다는 우려가 이번 급락의 도화선이 됐다.

노동길 연구원은 "생산능력이 13% 늘어날 때 비트 출하 증가율은 9%, 매출 증가율은 7.7%에 그친다"며 "CXMT 캐파는 아직 유효 공급이 아니라는 점에서 우려를 선반영했다"고 평가했다. 손인준 연구원도 "1a나노 진입 지연과 제한적인 HBM 생산능력을 고려하면 향후 1~2년간 공급 증가와 점유율 확대는 제한적"이라고 봤다.

◆ 데이터센터 투자 계속될까…빅테크 조달 여건 주시

미국 빅테크의 데이터센터 투자는 국내 HBM과 서버용 D램 주문으로 이어지는 만큼 빅테크의 투자 계획도 주요 지표로 꼽혔다. 일각에서는 투자 규모가 이미 감당하기 버거운 수준까지 커졌다는 우려가 나온다.

실제로 알파벳은 올해 2분기 자본지출을 449억달러로 늘리면서 회사에 남는 현금이 마이너스로 돌아섰다. 클라우드 매출이 82% 늘었는데도 주가는 떨어졌다.

미국 기술기업이 채권을 발행할 때 국채보다 얼마나 높은 이자를 얹어줘야 하는지를 보여주는 금리 차이도 연초 0.76%포인트에서 지난 23일 0.89%p로 벌어졌다. 기업 신용 보험료 격인 신용부도스와프(CDS) 가격 역시 하이퍼스케일러와 엔비디아·브로드컴 등 반도체 기업에서 함께 올랐다. 시장이 이들의 재무 상태를 예전보다 불안하게 보고 있다는 뜻이다.

네이버의 AI 데이터센터 '각 세종'. 사진은 기사와 무관. [사진=네이버]

유진투자증권에 따르면 아마존·마이크로소프트·알파벳·메타의 올해 설비투자 계획 중간값 합계는 7250억달러로, 네 기업이 본업에서 벌어들이는 현금의 약 94%에 해당한다. 손인준 연구원은 "내부 현금흐름의 대부분을 투자에 투입해야 한다는 의미이므로 투자 증가율이 둔화될 수 있다는 시장의 우려는 합리적"이라고 평가했다.

다만 손 연구원은 "빅테크의 자산 대비 부채 비율이 약 40%로 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 평균인 약 80%보다 낮다"며 "부채비율 확대를 통한 추가 자금 조달 여력은 충분한 상황"이라고 말했다.

◆ 신용잔고 줄었지만, 빚투 정리에도 삼전닉스 비중은 31%

외국인과 빚투 물량 역시 주요 지표로 꼽혔다. 빌린 돈으로 산 주식은 주가가 내려가면 손실을 줄이기 위해 팔아야 하고, 그 매물이 다시 주가를 끌어내리기 때문이다.

미래에셋증권에 따르면 신용융자 잔액은 지난달 24일 38조160억원에서 이달 32조7170억원으로 13.9% 줄었다. 그러나 삼성전자와 SK하이닉스의 신용융자 잔액은 지난 6일 10조8120억원에서 10조3170억원으로 4.6% 감소하는 데 그쳤다. 두 종목을 뺀 나머지가 25.5% 줄어든 것과 비교하면 5분의 1 수준이다. 이에 따라 전체 신용융자에서 두 종목 비중은 지난달 24일 25.25%에서 31.54%로 높아졌다.

두 종목을 두 배로 추종하는 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 14종의 추정 좌수도 이달 22일 7억4100만좌에서 지난 27일 7억2000만좌로 2.8% 감소하는 데 그쳤다. 순자산 감소는 대부분 주가 하락 탓이지 투자자 이탈 때문이 아니라는 분석이다.

[AI 일러스트=이정아 기자]

외국인 수급도 아직 돌아서지 않았다. 외국인은 지난 28일 코스피 현물을 4조5000억원 순매도했고 7월 누적 순매도액은 17조2000억원에 이른다. 이날도 외국인은 1조2337억원, 개인은 1조9701억원을 팔았고 기관만 3조1604억원을 사들였다.

노동길 연구원은 "레버리지 ETF는 경로 의존성이 있어 반등만으로 손실이 복구되지 않고, 급락 뒤 반등 구간에서는 손실을 줄인 투자자의 환매가 오히려 매물로 나올 수 있다"며 "외국인 매수의 실제 확인은 원화 방향보다 반도체 현물과 코스피200 선물의 동반 순매수로 판단한다"고 전했다.

dconnect@newspim.com

 

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SK하이닉스 ADR 30일부터 전환 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 미국 나스닥에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 국내 보통주 간 전환 절차가 오는 30일부터 시작된다. 다만 국내 원주를 ADR로 바꾸려면 별도의 신고 절차를 거쳐야 하고 발행 물량에도 제한이 있어, 두 시장의 가격 차이가 단기간에 해소되기는 어려울 전망이다. SK하이닉스는 ADR 상장의 의미를 단기적인 주가 흐름보다 글로벌 투자자 기반 확대와 미국 자본시장 진출에 두고 있다. ADR 발행과 키옥시아 지분 매각 등으로 확보한 현금의 일부를 주주에게 돌려주는 추가 환원 방안도 연내 공개할 계획이다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] ◆30일부터 양방향 전환…차익거래는 '제한적'SK하이닉스는 29일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "한국거래소 원주 추가 상장이 완료되는 다음 날인 오는 30일부터 ADR을 원주로 자유롭게 전환할 수 있다"고 밝혔다. 미국 나스닥에서 거래되는 ADR 10주를 국내 증시에 상장된 SK하이닉스 보통주 1주로 바꿀 수 있게 되는 것이다. ADR 1주가 국내 보통주 10분의 1주(0.1주)에 해당하도록 발행됐기 때문이다. 29일 현재 SK하이닉스 주가는 130만원, SK하이닉스 ADR은 130달러다. 현재 환율은 감안하면 ADR 10주는 188만원으로 국내 주가 보다 높은 상황이다. 미국 투자자가 ADR을 원주로 바꿔 국내에서 팔 경우 손실이 발생하는 상황이다. ◆신고 절차·물량 제한…가격 괴리 당분간 지속가격 차이를 이용하려면 국내 원주를 사서 ADR로 바꾼 뒤 미국에서 매도해야 하지만, 원주에서 ADR로의 전환에는 규제상 신고 절차와 발행 한도가 적용된다. 이에 따라 양방향 차익거래가 자유롭지 않아 ADR에 붙은 가격 프리미엄이 단기간에 해소되기는 어려울 수 있다는 분석이다. SK하이닉스는 "국내 기업의 기존 주식예탁증서(DR) 사례를 고려하면 원주를 ADR로 전환하기 위해서는 규제상 신고 절차가 필요할 수 있으며 통상 수주 이상의 시간이 소요될 것으로 예상된다"고 설명했다. 물량에도 제한이 있다. 현재 ADR 전환 한도는 이번 공모를 통해 발행한 신주 규모인 1779만주로 설정돼 있으며, ADR 총 발행 잔량도 이를 초과할 수 없다. 이에 따라 시장에서는 30일부터 양방향 전환 체계가 시작되더라도 원주와 ADR 사이의 가격 차이가 단기간에 완전히 해소되기보다는 점진적으로 축소될 가능성에 무게를 두고 있다. 원주에서 ADR로의 전환에는 시간과 물량 제약이 동시에 존재하기 때문이다. SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러)를 밑도는 흐름을 이어가고 있다. 시장에서는 AI 투자 둔화 우려와 글로벌 반도체주 조정이 복합적으로 반영된 결과라는 분석이 나온다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆"글로벌 자본시장 진출"…주주환원도 확대 검토다만 SK하이닉스는 이번 ADR 상장의 의미를 단기 주가보다 글로벌 자본시장 진출과 투자자 기반 확대에 두고 있다는 점을 재차 강조했다. SK하이닉스는 "이번 나스닥 상장은 단순한 자금 조달을 넘어 기술 경쟁력과 성장성에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 확인한 것"이라며 "이를 계기로 주요 고객 및 파트너와의 전략적 협력을 강화하고 새로운 사업 기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 향후 ADR 비중 확대 여부에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 회사는 "ADR 비중 확대는 규제 환경 등을 종합적으로 고려해 검토할 예정"이라면서도 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 설명했다. 보유 현금 활용 방향도 제시했다. SK하이닉스는 키옥시아 지분 매각과 ADR 발행 등을 통해 확보한 자금을 ▲AI 시대 성장 기회를 위한 적기 투자 ▲안정적인 재무구조 유지 ▲주주환원 확대라는 세 가지 원칙 아래 배분하겠다고 밝혔다. 추가 주주환원에 대해서는 가능성을 열어뒀다. SK하이닉스는 "시장의 높은 관심을 충분히 인지하고 있으며 다양한 방식의 추가 주주환원 방안을 검토하고 있다"면서도 "ADR 공모와 관련한 규제와 절차상 제약으로 현 시점에서 구체적인 방식과 규모를 공개하기는 어렵다"고 말했다. 이어 "구체적인 방안이 확정되는 대로 연내 시장과 소통하겠다"고 덧붙였다. syu@newspim.com 2026-07-29 15:09
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쿠팡, 상반기 美로비 자금 34억원 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 국내 규제 현안에 대응하는 과정에서 미국 워싱턴 정관계를 상대로 한 로비 활동을 확대하고 있다. 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 237만달러(약 34억4200만원)로, 자체 조직과 외부 전문업체를 통해 백악관과 미 의회, 주요 행정부처 등을 폭넓게 접촉한 것으로 나타났다. 같은 기간 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업 차별로 규정하는 정치권의 움직임도 공화당 의원들의 연명서한과 하원 조사보고서, 외국 공무원 입국 제한 법안 발의로 구체화됐다. ◆ 상반기 237만달러…외부업체 6곳 가동 29일 미국 상원 로비공개법(LDA) 공시에 따르면 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 총 237만달러(약 34억4200만원)다. 이는 지난해 연간 지출액 227만달러(약 32억9700만원)를 이미 10만달러 웃도는 규모다. 올해 1분기에는 109만달러(약 15억8300만원), 2분기에는 128만달러(약 18억5900만원)를 지출했다. 2분기 지출액은 1분기보다 17.4% 늘었다. 지난해 상반기 지출액 110만달러(약 15억9800만원)와 비교하면 올해 상반기 로비 비용은 115.5% 증가했다. 쿠팡Inc는 자체 조직과 ▲볼러드파트너스 ▲컨티넨털스트래티지 ▲크로스로드스트래티지 ▲밀러스트래티지 ▲모뉴먼트애드버커시 ▲윌리엄스앤드젠슨 등 외부 업체 6곳을 활용했다. 접촉 대상에는 미국 상·하원과 백악관, 국무부·상무부·미국무역대표부(USTR) 등이 포함됐다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 서한·보고서 거쳐 법안까지 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업에 대한 차별로 규정하는 미국 정치권의 움직임은 올해 들어 조사와 서한, 보고서, 법안 발의로 이어졌다. 미 하원 법사위원회는 지난 2월 쿠팡Inc에 한국 정부의 조사·제재와 관련한 문서와 통신 기록 제출을 요구하는 소환장을 발부했다. 쿠팡 관계자의 증언도 요구하며 한국 정부의 미국 기업 차별 여부를 들여다보기 시작했다. 이어 마이클 바움가트너 공화당 하원의원은 지난 4월 공화당 하원의원 54명과 함께 한국 정부에 미국 기업에 대한 차별적 조치를 중단하라는 취지의 서한을 보냈다. 이들은 한국 온라인 시장에서 미국 기업이 밀려날 경우 테무와 알리바바, 쉬인 등 중국계 플랫폼이 그 자리를 차지할 수 있다고 주장했다. 하원 법사위원회는 조사 내용을 토대로 지난 1일 한국 정부의 미국 기업 차별 의혹을 다룬 중간보고서를 공개했다. 보고서는 한국 정부가 쿠팡을 반복적으로 조사하고 경쟁사보다 과도한 규제와 과징금을 부과했다고 주장했다. 쿠팡이 제출한 자료와 관계자 증언도 보고서에 활용됐다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] 정치권의 문제 제기는 법안 발의로도 이어졌다. 바움가트너 의원은 지난 22일 미국인이나 미국 기업을 경제적으로 차별한 외국 정부 당국자의 미국 입국을 제한하고 추방할 수 있도록 하는 이민·국적법 개정안을 발의했다. '외국 공무원 입국 제한법안'으로 불리는 H.R.9834는 차별적 정부 조치에 관여한 외국 공무원을 입국 불허·추방 대상에 포함하는 내용이다. 현재 하원 법사위원회에 회부된 발의 초기 단계다. 바움가트너 의원은 법안 설명자료에서 한국 당국의 쿠팡 조사와 과징금을 미국 기업 차별 사례로 제시했다. 다만 법안은 쿠팡과 한국만을 겨냥한 것은 아니며 유럽연합(EU)의 구글 규제와 브라질의 미국계 플랫폼 규제도 함께 언급했다. ◆ 쿠팡 "합법적 활동…수출 확대 목적" 쿠팡은 미국 정부와 정치권을 상대로 한 로비가 미국 헌법과 관련 법률에 따라 보장된 합법적인 활동이라는 입장이다. 자사의 로비 규모도 미국 주요 기업이나 국내 대기업과 비교해 크지 않다고 주장했다. 쿠팡은 공식 로비 의제가 미국산 상품 수출과 미국 내 일자리 창출, 한미 경제·통상 관계 강화라고 설명했다. 지난 28일 포춘 글로벌 500 첫 진입을 발표하면서도 자신을 시애틀에 본사를 둔 미국 기술기업으로 소개하고, 지난해 미국 상품·서비스·농산물의 해외 판매액 가운데 50억달러 이상을 담당했다고 강조했다. 한편 한국 정부는 쿠팡을 미국 기업이라는 이유로 차별했다는 주장을 부인하고 있다. 공정거래위원회는 기업 국적과 관계없이 플랫폼 사업자에 같은 기준을 적용하고 있다는 입장이다. kji01@newspim.com 2026-07-29 14:38

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종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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