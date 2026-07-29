행안부, 구마모토 강진 점검…"국내 지진 대비태세 재점검"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공공시설 내진율 2035년까지 100% 목표

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 행정안전부는 일본 구마모토현의 규모 7.1, 6.1 연속 강진을 계기로 29일 전문가 자문회의를 열고 국내 지진 대응체계를 점검했다.

기상청, 국립재난안전연구원, 한국지질자원연구원, 부산대학교 등 지진 전문가들이 참석한 회의에서는 일본 지진의 발생 원인과 국내 영향을 분석했다. 국내에서 유감신고 789건이 접수된 만큼 지속적인 감시와 철저한 대비가 필요하다는 의견이 나왔다.

전문가들은 활성단층 조사와 함께 전력·통신 등 국가기반시설의 내진 성능 강화, 반복적인 대피훈련의 중요성을 지적했다.

28일 오후 일본 규슈 구마모토에서 발생한 규모 7.1의 지진으로 인해 무너져 내릴 대형 쇼핑몰의 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

행정안전부는 공공시설물의 내진율을 2035년까지 100%로 확보할 계획이다. 현재 내진율은 82.7%(2025년 기준)이며, 민간시설물의 내진 성능 확보를 위해 비용보조와 세제 혜택을 제공하고 있다.

지진 대비 옥외대피장소 1만1366개소와 지진해일 대비 긴급 대피장소 680개소를 지정했으며, 4월부터 6월까지 전국 대피장소에 대한 일제 점검을 완료했다. 올해 '지진안전 AI 영상공모전'을 개최하고 재난취약계층을 대상으로 찾아가는 교육과 지진 체험 및 대피훈련을 실시하고 있다.

y2kid@newspim.com