SK바이오팜, 대통령 경제사절단 첫 참여… 중남미 공략 본격화

AI 핵심 요약beta
- SK바이오팜은 29일 브라질 유로파마와
- 세노바메이트 기반 중남미 뇌전증 시장
- 확대와 디지털 헬스케어 협력을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = SK바이오팜은 대통령 경제사절단 참여에 맞춰 중남미 시장 공략을 본격화한다고 29일 밝혔다. 브라질 제약사 유로파마(Eurofarma)와 세노바메이트 사업 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 중남미 시장 공략을 강화한다.
양사는 세노바메이트의 브라질 출시를 계기로 ▲제품 가치 제고 ▲중추신경계(CNS) 파이프라인 협력 ▲희귀 뇌전증 공동 연구개발(R&D) ▲중남미 시장 확대 ▲디지털 헬스케어 사업 협력 등을 추진하기로 했다.
특히 세노바메이트를 중심으로 중남미 뇌전증 치료 시장 공략을 확대할 계획이다. 적응증 확대와 치료 가치 제고를 위한 연구·사업 협력을 지속하는 한편, 유로파마의 현지 인허가와 유통·상업화 네트워크를 활용해 출시 국가를 단계적으로 늘려 세노바메이트를 중남미 대표 뇌전증 치료제로 육성한다는 전략이다.
세노바메이트는 현지 제품명 '엑스코프리(XCOPRI)'로 8월 브라질에서 공식 출시될 예정이다. 앞서 페루와 칠레에 출시한 데 이어 중남미 최대 제약시장인 브라질에 진출하면서 시장 확대에 속도를 낼 것으로 회사는 기대했다.
양사는 기존 합작법인 '멘티스 케어(Mentis Care)'를 중심으로 디지털 헬스케어 사업 협력도 확대한다. 모바일 애플리케이션 기반 디지털 의료 솔루션을 고도화해 뇌전증 환자의 발작 관리와 실시간 건강 모니터링을 지원하고, 의료진의 치료 의사결정을 돕는 플랫폼을 개발할 계획이다.
이동훈 SK바이오팜 사장은 "이번 협력을 통해 세노바메이트 시장 확대는 물론 CNS 파이프라인과 희귀 뇌전증 연구개발, 디지털 헬스케어 분야까지 협력 범위를 넓히게 됐다"며 "유로파마와 협력을 바탕으로 중남미 시장 공략을 확대해 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com