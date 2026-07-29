유메오뎅, 론칭 2년 만에 전국 40호점 돌파

AI 핵심 요약beta
- 유메오뎅이 29일 론칭 2년 만에 전국 40호점을 돌파했다고 밝혔다.
- 유메오뎅은 도쿄식 오뎅바를 현대적으로 재해석해 단순화한 운영 시스템으로 가맹점을 확장하고 있다.
- 유메오뎅은 우수 가맹점 시상식과 교육·물류·마케팅 지원으로 점주와 협력하며 지속 가능한 가맹 시스템 구축에 힘쓰고 있다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 오뎅바 프랜차이즈 유메오뎅이 론칭 2년 만에 전국 40호점을 돌파했다고 밝혔다.
유메오뎅은 일본 도쿄 골목의 오뎅바 분위기를 현대적으로 재해석한 브랜드로, 오뎅과 튀김 메뉴, 하이볼, 사케 등을 선보이며 가맹점을 확장해왔다.
브랜드 성장에 맞춰 최근 우수 가맹점 시상식을 열고 운영 성과, 고객 서비스, 매장 관리 등에서 우수한 성과를 거둔 매장을 선정했다. 이번 행사는 가맹점 운영 사례를 공유하고 본사와 점주 간 협력 관계를 개선하기 위해 마련됐다.
유메오뎅은 인건비 부담과 운영 업무 처리에 대한 관심이 높아지는 가운데 조리 과정을 단순화한 운영 시스템을 통해 창업 부담을 낮추는 데 집중하고 있다고 설명했다. 이를 기반으로 기존 이자카야 창업 방식과 구분된 운영 모델을 제시하며 1인 창업 희망자들에게도 관심을 받고 있다는 설명이다.
본사 교육, 물류 관리, 마케팅 지원 등을 통해 가맹점의 안정적인 운영을 돕고 있으며, 점주와의 소통을 기반으로 지속 가능한 가맹 시스템 구축에 힘쓰고 있다.
whitss@newspim.com