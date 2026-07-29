동아제약, 반려견 영양제 '벳플 케어트릿' 이마트 몰리스펫 입점

AI 핵심 요약beta
- 동아제약은 29일 반려견 영양제 케어트릿 4종을 이마트 몰리스펫에 출시했다
- 케어트릿은 관절·눈·기관지·종합건강 맞춤 설계에 특허 면역원료 이뮤노힐을 적용했다
- 닭고기 저키형 15일 분량으로 5000원에 판매하며 반려동물 헬스케어 제품군을 확대할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 반려동물 헬스케어 브랜드 '벳플(Vetple)'의 반려견 영양제 '케어트릿' 4종을 전국 이마트 몰리스펫 매장에 출시했다고 29일 밝혔다.
이번에 선보인 제품은 관절, 눈, 기관지, 종합건강 등 반려견의 건강 관리 목적에 맞춘 4종으로 구성됐다. 동아제약은 반려동물 전문 유통채널인 이마트 몰리스펫 입점을 통해 소비자 접점을 확대한다는 계획이다.
벳플 케어트릿은 동아제약 수의사가 설계한 반려견 영양제로, 제품별로 N-아세틸글루코사민(NAG), 보스웰리아, 초록입홍합, 세븐베리농축분말, 마리골드, 아스타잔틴, 삼백초, 브로멜라인, 도라지, 비타민합제, 초유, 타우린 등을 함유했다.
전 제품에는 동아제약이 개발한 반려견 면역 건강 특허원료 '이뮤노힐'을 적용했으며, 인공색소와 인공향료, 감미료, 부산물을 제외한 '4 FREE' 처방으로 개발됐다.
제품은 닭고기를 활용한 저키 형태로 제작됐으며 1포씩 개별 포장했다. 15일 분량(7g×15포)으로 구성됐으며 소비자가는 5000원이다.
동아제약 관계자는 "반려견 건강 관리에 대한 보호자들의 다양한 수요를 반영해 제품을 기획했다"며 "앞으로도 반려동물 헬스케어 제품군을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com