정점식 "이틀 연속 서킷브레이커 사태 책임져야…李, 경제라인 전면 교체하라"

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"이틀 연속 폭락은 사상 초유…李, 큰 피해 본 국민들께 사과하라"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 29일 이틀 연속 증시 서킷브레이커 발동 사태와 관련해 김용범 정책실장을 즉각 경질하라고 촉구했다.

정 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "어제오늘 이틀 연속으로 코스피와 코스닥 시장에 서킷브레이커가 발동됐다"며 "사상 초유의 사태"라고 했다.

정점식 국민의힘 원내대표. [사진 = 뉴스핌DB]

서킷브레이커란 주가가 급락할 경우 시장에 미치는 충격을 완화하기 위해 주식 매매를 일시 정지하는 제도다.

정 원내대표는 "코스피 6000선과 코스닥 700선이 붕괴됐다"며 "코스피는 한 달 사이에 30% 폭락했고, 코스닥 지수는 이재명 정부 출범했을 때보다 떨어진 상황"이라고 지적했다.

이어 "이번 7월 월간 코스피 하락률이 1997년 10월 IMF 외환위기 때보다 높은 월간 기준 역대 최고치를 기록했다"며 "그야말로 아비규환의 혼란"이라고 비판했다.

정 원내대표는 김용범 정책실장의 기자간담회 발언을 겨냥해 "'레버리지 ETF 참사 주범' 김 정책실장이 보여준 말장난식 궤변은 국민들을 아연실색케 한다"고 했다.

그는 김 실장의 "지난 2~3개월은 우리만 그런건 아니다", "모든 게 다 레버리지 ETF 때문은 아니다", "우리나라 자본시장의 유통시장이나 구조적인 특성이 변동성을 키운 면이 있다"는 발언을 언급하며 "이재명 정부 이전에 우리 증시에 이렇게 사이드카와 서킷브레이커가 난무하는 '롤러코스피'가 있었느냐"고 반문했다.

정 원내대표는 "국민들은 이틀 연속 주가폭락으로 피눈물 흘리는데, 책임 있는 고위당국자가 이렇게 옹색한 변명과 궤변을 늘어놓는다니 분노를 금할 수 없다"며 "김용범 실장은 이미 이재명 정부의 경제 컨트롤타워로서 우리 주식시장과 경제를 혼란에 빠뜨린 책임이 크다"고 질타했다.

그는 "아직도 반성보다는 말장난에 가까운 궤변으로 책임을 회피하느라 급급하다"며 "이렇게 무책임한 사람에게 한국 경제의 명운을 더 이상 맡길 수 있겠느냐"고 목소리를 높였다.

정 원내대표는 "작금의 상황은 몇 가지 땜질 처방을 던져놓고 행운을 빌고 있을 때가 아니다"라며 "단일종목 레버리지 ETF를 원점에서 재검토하는 등 근본적인 주식시장 안정화 대책을 모색해야 한다"고 강조했다. 이

어 "무엇보다도 주식시장을 이 같은 난장판으로 만든 데 대해 누군가는 반드시 책임을 지고 물러나야 한다"고 덧붙였다.

정 원내대표는 "이재명 대통령은 '주식시장에서 장난치다가는 패가망신한다'는 것을 보여주겠다고 했었다"며 "그렇다면 지금 주식시장을 이토록 어지러운 카지노 도박판으로 만든 '정책 장난'이야말로 패가망신시켜야 할 일"이라고 비판했다.

그는 "이재명 대통령은 무능하고 무책임한 김용범 정책실장을 즉각 경질하고, 경제 라인을 전면 교체하라"며 "아울러 주식시장의 혼란을 초래한 정부의 책임을 겸허히 수용하고 주가 폭락으로 큰 피해를 본 국민들께 사과하라"고 촉구했다.

allpass@newspim.com