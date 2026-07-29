우리투자증권, 개인 고객 대상 수신상품 금리 최고 연 3.90% 제공

AI 핵심 요약beta
- 우리투자증권은 29일 개인 대상 수신상품 금리를 인상했다
- 1년 등 중장기 거치식 예금 금리를 최고 연 3.90%로 올렸다
- 단기 90~179일 및 CMA Note 금리를 각각 0.30%p·0.10%p 인상했다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리투자증권은 29일 기준금리 인상에 맞춰 개인 고객 대상 수신상품 금리를 최대 0.30%포인트 인상한다고 밝혔다.
우리투자증권에 따르면 1년(365일) 만기 거치식과 270~364일 만기 거치식 정기예금 금리는 개인 고객, 세전 기준 연 3.80%로 상향됐으며, 비대면 채널 가입 시 제공되는 0.10%p 우대금리를 더하면 최고 연 3.90%의 이자를 받을 수 있다.
가장 인상 폭이 큰 90~179일 구간은 개인 고객, 세전 기준 0.30%p 상향됐으며 마찬가지로 비대면 가입 시 0.10%p 우대금리 혜택이 제공되어 최고 연 3.30%로 인상됐다.
수시입출금 상품의 금리도 올랐다. 단기 여유자금을 효율적으로 운용할 수 있는 CMA Note와 우리WON CMA Note의 금리를 전 구간 0.10%p 인상해 자금 운용 편의성과 수익성을 높였다.
우리투자증권 관계자는 "기준금리 인상에 맞춰 고객들이 보다 경쟁력 있는 금리 혜택을 받을 수 있도록 주요 수신상품의 금리를 조정했다"며 "앞으로도 시장금리 변화에 발 빠르게 대응해 고객의 자산 운용에 도움이 되는 상품과 서비스를 지속적으로 제공하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com