깊이가 다른 글로벌 투자 정보 GAM - 맛보기편 (7/29)

AI 핵심 요약beta
- 메모리 급락은 수요 파괴가 원인이라 내년 매출 전망이 과도하다고 했다
- 신에쓰화학과 TSMC 등 반도체·제조주 이슈가 시장 주목을 받았다
- 애플 시총 5조달러 돌파와 블룸에너지·씨게이트 급등이 두드러졌다
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고품격 글로벌 투자 매체 GAM(Global Asset Management)이 7월29일 제공한 콘텐츠입니다.
"메모리 급락 진범은 '수요 파괴'…내년 매출 컨센서스 무리수"
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