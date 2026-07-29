삼성액티브자산운용, 'KoAct 배당성장액티브' 1% 특별 분배 지급

AI 핵심 요약beta
- 삼성액티브자산운용은 29일 KoAct 배당성장액티브 ETF에 1% 특별 분배를 실시했다.
- 이 ETF는 월 0.5% 분배에 1%를 더해 총 1.5% 주당 290원 분배금을 지급한다.
- 연초 이후 45.45%·최근 1년 83.34% 수익률을 기록하며 반도체 등 이익·배당 성장 기업에 투자한다.
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주주환원 정책 변화 기대 종목에 분산 투자
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성액티브자산운용은 29일 자사 'KoAct 배당성장액티브' 상장지수펀드(ETF)가 1% 수준의 특별 분배를 추가 지급한다고 밝혔다.
삼성액티브자산운용에 따르면 해당 ETF는 매월 안정적인 현금 흐름을 희망하는 투자자들의 수요에 맞춰 월 0.5% 수준의 분배금을 지급해 왔다.
KoAct 배당성장액티브는 1% 특별 분배를 더해 총 1.5% 수준인 주당 290원의 분배금을 지급하게 됐다. 분배락일(분배금을 받을 권리가 사라지는 날)은 30일이며, 분배금을 받기 위해서는 29일까지 ETF를 매수해야 한다. 분배금 지급 예정일은 다음 달 4일이다.
삼성액티브자산운용 측은 "이번 특별 분배는 안정적인 운용 성과에 기반한다"고 설명했다. KoAct 배당성장액티브는 연초 이후 45.45%의 수익률을 기록했으며, 최근 1년 수익률은 83.34%다.
KoAct 배당성장액티브는 현금흐름이 개선되는 기업을 엄선해 투자한다. 자체 리서치 분석을 통해 미래 이익이 늘어나고, 주주환원이 성장하는지를 점검해 배당은 물론 자사주 매입 및 소각 등 적극적인 주주환원 정책을 펼치는 기업을 발굴한다.
주요 포트폴리오는 삼성전자우(22.15%), SK하이닉스(19.38%), HD현대중공업(4.18%), KB금융(3.49%), SK스퀘어(2.79%) 등이다. 총 보수는 연 0.5%다.
지성진 삼성액티브자산운용 매니저는 "KoAct 배당성장액티브는 이익과 배당이 함께 성장하는 기업에 투자하는 전략으로 운용한다"며 "현재 이익 성장이 가파른 반도체 업종이 배당금도 같이 성장할 것으로 기대되고 있다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com