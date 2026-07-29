삼성증권, 금현물 비대면 계좌 보유고객 대상 '금 모으기 이벤트' 실시

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성증권은 오는 10월 30일까지 금현물 비대면 계좌 보유고객을 대상으로 '금 모으기 이벤트'를 진행한다고 29일 밝혔다.
삼성증권은 이벤트 신청 후 금 모으기 서비스를 통해 이벤트 조건을 충족한 고객에게 투자지원금을 지급할 예정이다.
삼성증권은 이벤트 기간 내 금현물 모으기 서비스를 이용해 최초로 매수한 고객에게는 투자지원금 5000원을 지급하고, 100만원 이상 누적 매수를 달성하면 1만5000원의 투자지원금을 추가로 지급할 계획이다.
지급된 지원금은 금현물 주문 시에 사용할 수 있으며, 지급일로부터 5영업일 이내 사용해야 한다. 사용하지 않은 지원금은 6영업일 오전 자동 회수된다.
금현물 모으기 서비스는 금에 적립 투자할 수 있는 서비스로, 간편하게 금을 모아갈 수 있는 것이 특징이다. 삼성증권은 MTS '엠팝(mPOP)'을 통해 금현물 계좌 개설부터 거래까지 비대면으로 간편하게 이용할 수 있도록 지원하고 있다.
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