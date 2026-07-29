경남 양산 40.3도…부산 38.8도, '122년만에 최고'

AI 핵심 요약beta
- 기상청이 29일 전국 폭염특보 속 양산 40.3도와 부산 38.8도로 최고기온을 기록했다고 밝혔다.
- 부산은 122년 만에 최고기온을 경신했고 양산도 관측 이래 가장 높은 기온을 보였다.
- 경남권 폭염중대경보 속 기상청은 생명을 위협하는 극단적 더위라며 야외활동 중단과 건강 관리에 유의하라고 당부했다.
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부산·경남 곳곳 폭염중대경보
기상청 "생명 위협하는 극단적 더위"
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 경남 양산의 기온이 40도를 넘어섰다. 부산도 38.8도까지 치솟으며 122년 관측 사상 최고기온을 기록했다.
29일 기상청에 따르면 이날 오후 3시33분께 양산의 낮 최고기온은 40.3도를 기록했다. 양산에서 기상관측을 시작한 2008년 이후 가장 높은 기온이다.
부산도 이날 38.8도까지 오르며 1904년 4월 기상관측을 시작한 이래 최고기온을 기록했다. 종전 최고기온은 2016년 8월 14일의 37.3도다.
현재 양산과 부산 일부 지역에는 폭염중대경보가 내려져 있다. 경남 김해와 밀양, 창녕, 의령에도 폭염중대경보가 발효 중이다.
폭염중대경보는 일 최고체감온도가 35도 이상인 상황이 이틀 이상 이어진 지역에서 최고체감온도 38도 이상 또는 최고기온 39도 이상이 하루 이상 나타날 것으로 예상될 때 발표된다. 기상청은 폭염중대경보를 '생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위'로 규정하고 필수업무 외 모든 야외활동과 실외작업을 즉시 중단하거나 연기할 것을 권고하고 있다.
기상청은 "전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 매우 무덥겠고 열대야가 나타나는 곳도 많겠다"며 "특히 폭염중대경보가 발표된 경남권을 중심으로 극단적인 더위가 예상되니 건강관리에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다.
jason14@newspim.com