전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.29 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

'친청계 후보 연합 전략' 위력에 놀란 김민석·송영길도 '원팀' 행보 가속화

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당이 8·17 전당대회를 앞두고 친명·친청 계파 '팀 대항전' 구도로 재편됐다.
  • 정청래·최민희 등 친청계는 단일 대오·홀짝 투표 전략으로 조직표 결집에 나섰다.
  • 김민석·친명계는 러닝메이트 없다는 입장을 바꾸며 공동 행보로 맞불을 놓고 계파 정치라며 친청계를 강하게 비판했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

친청계 최민희·한민수·이성윤 후보 전원 본선 진출
'러닝메이트 없다'던 김민석, 친명 후보들과 접점 확대
친청계 '홀짝 투표' 전략'에 '구태 정치' 비판 등 내부 분열

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회가 당대표 후보와 최고위원 후보들이 함께 지지를 호소하는 '팀 대항전' 체제로 굳어지고 있다.

다만 정책 공조에 따른 러닝메이트(running mate) 개념이라기보다 친명(친이재명)과 친청(친정청래)계 사이의 계파 경쟁이 노골적으로 드러나고 있다는 평가다.

정청래(왼쪽부터), 송영길, 김민석 더불어민주당 의원이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ "러닝메이트 없다"던 김민석, '팀정청래' 전원 생존에 전략 수정

29일 정치권에 따르면 정청래 당대표 후보와 친청계 최고위원 후보들이 '팀정청래'를 앞세워 일찌감치 단일 대오를 구축했다. 팀정청래 최고위원 후보인 최민희, 한민수, 이성윤 후보는 전원 예비경선을 통과하는 기염을 토했다.

그러자 김민석 후보도 친명계 최고위원 후보들과 공동 일정을 늘리고 있다. 송영길 후보 역시 일부 친명계 후보들과 접점을 확대하며 지지층 결집에 나섰다.

김 후보는 애초 "최고위원 러닝메이트는 없다"는 입장이었다. 친명계 후보들이 뭉쳐 다니는 것이 오히려 표 확장에 도움이 되지 않는다는 판단에서다. 친청계가 생일별 분산 투표 전략까지 공유하며 조직표를 다지는 데 대해서도 김 후보 측은 당원 동원이라며 비판적인 시각을 보였다.

하지만 예비경선 결과 친청계 최고위원 후보 3명이 모두 살아남으면서 상황이 달라졌다. 최근 김 후보는 김용·서미화·박선원·임미애 등 친명계 최고위원 후보들과 잇달아 강연·간담회 일정을 함께하며 접점을 늘리고 있다.

김 후보는 지난 28일 친명계 김용 최고위원 후보와 함께 경남 창원 권리당원 강연회에 참석해 지지를 호소했다. 지난 26일에는 김용·서미화·박선원·임미애(기호순) 후보 등 4명이 김 후보의 광주과학기술원 강연에 함께했다.

이 자리에서 김 후보는 "(친청계 최고위원 후보를) 몽땅 떨어뜨리고 (친명계가) 5대 0으로 가느냐가 관전 포인트"라고 말했다.

지난 25일에도 국회에서 열린 '정치와 미래' 초청 강연에서 김 후보와 김용·서미화·임미애 후보가 자리하며 '원팀' 행보를 보였다.

송영길 후보 역시 친명계로 분류되는 김영호·박선원 최고위원 후보와 공동 행보를 이어가고 있다. 송 후보 측은 인지도가 상대적으로 낮은 후보와 함께 다니며 그들을 띄울 필요가 있다는 취지로 이러한 행보의 배경을 설명했다.

김민석 더불어민주당 대표 후보가 26일 광주과학기술원에서 열린 정책간담회에 친명계 최고위원 후보들과 함께 참석했다. 왼쪽부터 박선원·임미애·김민석·김용·서미화 후보. [사진=정진욱 의원 페이스북]

◆ 당대표 넘어 최고위원까지 친명·친청 계파전 확산

최고위원 후보 8명은 친명계(박선원·김용·서미화·임미애·김영호)와 친청계(최민희·한민수·이성윤) 5대 3 구도로 갈라진 상태다.

양 진영의 '수석 최고위원' 후보 격인 박선원·최민희 후보는 '신천지 개입 논란' 등 쟁점 현안을 두고 부딪히고 있다.

최 후보는 지난 23일 자신의 페이스북에서 "김민석 후보님, 핵심 콕! 설명 좀 부탁드린다. 도대체 신천지가 우리 전당대회의 어느 장소에서 무엇을, 어떻게 했냐"고 '신천지 전당대회 개입' 의혹의 진위 여부를 따져 물었다.

24일에는 '정교유착 비리 의혹'을 수사 중인 검경 합동수사본부가 신천지 신도들의 민주당 당원 가입 정황을 포착했다는 보도와 관련해 "김민석 후보가 합동수사본부의 신천지 관련 수사를 사전에 알고 있었는지 궁금하다"고 했다. 그러면서 당대표 후보가 수사 상황을 미리 파악하고 있었던 것 아니냐며 관련 의혹을 재차 제기했다.

그러자 박 후보는 지난 25일 자신의 페이스북에서 "최민희 의원의 억지와 궤변이 도를 넘고 있다"며 "걸핏하면 '사과해라, 사퇴해라' 하는데 민주당 내에서 '최민희 피로증' 있는 거 모르냐"고 저격했다.

지난 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 당대표·최고위원 선출을 위한 예비경선 결과 발표를 마친 뒤 당대표·최고위원 후보들이 기념촬영을 하고 있는 모습. 이날 김민석·정청래·송영길(기호순) 더불어민주당 대표 후보가 8·17 전당대회 본선 진출했으며 최고위원은 박선원·이성윤·김용·한민수·서미화·최민희·김영호·임미애 후보가 진출했다. [사진=뉴스핌 DB]

◆ 가덕도 테러·탈당 전력까지 소환…정청래·김민석 노골적인 정면 충돌

가덕도 테러 당시 지혈 손수건을 둘러싼 '찐명'(진짜 이재명 지지자) 논쟁 역시 양측의 또 다른 충돌 전선이다.

한민수 후보가 당시 자신이 이재명 대통령을 직접 지혈했다고 주장하자, 김민석 후보 측은 이를 향해 비극적 사건까지 정치적으로 이용한다고 강하게 비판하는 논평을 냈다. 정치권에서는 당대표 후보가 상대 당대표 후보가 아닌 최고위원 후보를 직접 겨냥한 것은 이례적이라고 평했다.

정 후보가 지난 26일 페이스북에 "당원과 국회의원이 싸우면 당원이 이긴다"는 취지의 글을 올린 것을 두고 일부 의원들이 강하게 반발하며 의원 단체 대화방에서 밤늦게까지 설전이 벌어지기도 했다.

정 후보 발언이 국회의원 1명에 권리당원 다수를 붙여 싸움을 붙이는 것이라는 비판과 함께, 과격한 비유를 동원한 반발까지 나온 것으로 전해졌다.

임미애 후보는 이날 CBS 라디오에 출연해 "너무 어이가 없고 화가 났다"며 "전직 당 대표였던 사람이 당원과 의원을 이렇게 갈라치기 하는 게 맞나. 최악의 포스팅"이라고 했다.

이어 "국회의원과 당원들을 분리해서 당심이 나를 지켜달라는 식으로 발언하는 건 매우 위험한 발언"이라며 "국회의원이 당원만 바라보고 정치하면 국민들이 너무 불쌍하지 않냐"고 비판했다.

당대표 후보 간 신경전 역시 계속되고 있다. 지난 26일 정 후보는 김 후보를 향해 과거 탈당 전력을 거론하며 단결을 말할 자격이 있냐고 겨냥했다. 같은 날 김 후보는 정 후보가 이재명 대통령을 둘러싼 비판 발언에 침묵한다며 "지도부 할 자격이 있냐"고 발언했다.

친청계는 최민희 후보에게 고정표를 집중하는 한편, 출생 월이 홀수인 당원은 한민수 후보에게, 짝수인 당원은 이성윤 후보에게 투표하도록 표를 분산하는 이른바 '알정찍(알차게 정청래 찍자)' 캠페인을 벌이고 있다. [사진=독자제공]

◆ 친청 단일 대오에 '홀짝 전략'까지…김민석 측 "구태 계파 정치" 비판

8·17 본경선 충청권 투표가 시작된 지난 28일에도 양측의 수 싸움은 더욱 정교해졌다.

친청계는 정청래 후보와 최민희·한민수·이성윤 후보가 고 이해찬 총리 묘역 참배를 비롯한 모든 일정을 함께하며 단일 대오를 재확인했다.

최민희 후보는 참배 후 페이스북에 "전국을 다녀보면 정청래 후보와 함께하는 곳마다 먼 길도 마다하지 않고 많은 당원께서 힘을 모아주고 있다"고 했다. 이어 정청래 후보와 자신에게 한 표를 달라는 취지의 글을 남겼다.

특히 27일 열린 충북 당원 콘서트에서는 친청계에서 이른바 '홀짝 투표 전략'이 안내돼 논란이 됐다. 모든 지지자가 최민희 후보를 공통 선택하되, 홀수 월 생일자는 한민수 후보를, 짝수 월 생일자는 이성윤 후보를 선택하도록 해 세 후보에게 표를 고르게 분산시켜 전원 당선을 노리는 방식이다.

이를 두고 김민석 후보 캠프는 "친청(친정청래) 측 생일별 투표 지침 구태 계파 행위, 해당 행위 아닌가"라며 "당원들에게 묻지 마 투표를 종용하는 구태 계파 정치야말로 심각한 해당 행위"라고 비판했다.

임미애 후보 역시 "간판은 당원 토크 콘서트라더니 실상은 계파 투표 설명회"라며 "계파를 앞세우고 계파 투표를 독려하는 정치. 민주당이 가장 먼저 버렸어야 할 낡은 정치다. 부끄러운 줄 알라"고 지적했다.

chogiza@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
SK하이닉스 ADR 30일부터 전환 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 미국 나스닥에 상장된 SK하이닉스 주식예탁증서(ADR)와 국내 보통주 간 전환 절차가 오는 30일부터 시작된다. 다만 국내 원주를 ADR로 바꾸려면 별도의 신고 절차를 거쳐야 하고 발행 물량에도 제한이 있어, 두 시장의 가격 차이가 단기간에 해소되기는 어려울 전망이다. SK하이닉스는 ADR 상장의 의미를 단기적인 주가 흐름보다 글로벌 투자자 기반 확대와 미국 자본시장 진출에 두고 있다. ADR 발행과 키옥시아 지분 매각 등으로 확보한 현금의 일부를 주주에게 돌려주는 추가 환원 방안도 연내 공개할 계획이다. 경기 이천시 SK하이닉스 본사의 모습. [사진 = 뉴스핌DB] ◆30일부터 양방향 전환…차익거래는 '제한적'SK하이닉스는 29일 2분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "한국거래소 원주 추가 상장이 완료되는 다음 날인 오는 30일부터 ADR을 원주로 자유롭게 전환할 수 있다"고 밝혔다. 미국 나스닥에서 거래되는 ADR 10주를 국내 증시에 상장된 SK하이닉스 보통주 1주로 바꿀 수 있게 되는 것이다. ADR 1주가 국내 보통주 10분의 1주(0.1주)에 해당하도록 발행됐기 때문이다. 29일 현재 SK하이닉스 주가는 130만원, SK하이닉스 ADR은 130달러다. 현재 환율은 감안하면 ADR 10주는 188만원으로 국내 주가 보다 높은 상황이다. 미국 투자자가 ADR을 원주로 바꿔 국내에서 팔 경우 손실이 발생하는 상황이다. ◆신고 절차·물량 제한…가격 괴리 당분간 지속가격 차이를 이용하려면 국내 원주를 사서 ADR로 바꾼 뒤 미국에서 매도해야 하지만, 원주에서 ADR로의 전환에는 규제상 신고 절차와 발행 한도가 적용된다. 이에 따라 양방향 차익거래가 자유롭지 않아 ADR에 붙은 가격 프리미엄이 단기간에 해소되기는 어려울 수 있다는 분석이다. SK하이닉스는 "국내 기업의 기존 주식예탁증서(DR) 사례를 고려하면 원주를 ADR로 전환하기 위해서는 규제상 신고 절차가 필요할 수 있으며 통상 수주 이상의 시간이 소요될 것으로 예상된다"고 설명했다. 물량에도 제한이 있다. 현재 ADR 전환 한도는 이번 공모를 통해 발행한 신주 규모인 1779만주로 설정돼 있으며, ADR 총 발행 잔량도 이를 초과할 수 없다. 이에 따라 시장에서는 30일부터 양방향 전환 체계가 시작되더라도 원주와 ADR 사이의 가격 차이가 단기간에 완전히 해소되기보다는 점진적으로 축소될 가능성에 무게를 두고 있다. 원주에서 ADR로의 전환에는 시간과 물량 제약이 동시에 존재하기 때문이다. SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러)를 밑도는 흐름을 이어가고 있다. 시장에서는 AI 투자 둔화 우려와 글로벌 반도체주 조정이 복합적으로 반영된 결과라는 분석이 나온다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자] ◆"글로벌 자본시장 진출"…주주환원도 확대 검토다만 SK하이닉스는 이번 ADR 상장의 의미를 단기 주가보다 글로벌 자본시장 진출과 투자자 기반 확대에 두고 있다는 점을 재차 강조했다. SK하이닉스는 "이번 나스닥 상장은 단순한 자금 조달을 넘어 기술 경쟁력과 성장성에 대한 글로벌 시장의 신뢰를 확인한 것"이라며 "이를 계기로 주요 고객 및 파트너와의 전략적 협력을 강화하고 새로운 사업 기회를 발굴해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 향후 ADR 비중 확대 여부에 대해서는 신중한 입장을 유지했다. 회사는 "ADR 비중 확대는 규제 환경 등을 종합적으로 고려해 검토할 예정"이라면서도 "현재 구체적으로 결정된 사항은 없다"고 설명했다. 보유 현금 활용 방향도 제시했다. SK하이닉스는 키옥시아 지분 매각과 ADR 발행 등을 통해 확보한 자금을 ▲AI 시대 성장 기회를 위한 적기 투자 ▲안정적인 재무구조 유지 ▲주주환원 확대라는 세 가지 원칙 아래 배분하겠다고 밝혔다. 추가 주주환원에 대해서는 가능성을 열어뒀다. SK하이닉스는 "시장의 높은 관심을 충분히 인지하고 있으며 다양한 방식의 추가 주주환원 방안을 검토하고 있다"면서도 "ADR 공모와 관련한 규제와 절차상 제약으로 현 시점에서 구체적인 방식과 규모를 공개하기는 어렵다"고 말했다. 이어 "구체적인 방안이 확정되는 대로 연내 시장과 소통하겠다"고 덧붙였다. syu@newspim.com 2026-07-29 15:09
사진
쿠팡, 상반기 美로비 자금 34억원 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡이 국내 규제 현안에 대응하는 과정에서 미국 워싱턴 정관계를 상대로 한 로비 활동을 확대하고 있다. 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 237만달러(약 34억4200만원)로, 자체 조직과 외부 전문업체를 통해 백악관과 미 의회, 주요 행정부처 등을 폭넓게 접촉한 것으로 나타났다. 같은 기간 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업 차별로 규정하는 정치권의 움직임도 공화당 의원들의 연명서한과 하원 조사보고서, 외국 공무원 입국 제한 법안 발의로 구체화됐다. ◆ 상반기 237만달러…외부업체 6곳 가동 29일 미국 상원 로비공개법(LDA) 공시에 따르면 쿠팡Inc가 올해 상반기 신고한 로비 지출액은 총 237만달러(약 34억4200만원)다. 이는 지난해 연간 지출액 227만달러(약 32억9700만원)를 이미 10만달러 웃도는 규모다. 올해 1분기에는 109만달러(약 15억8300만원), 2분기에는 128만달러(약 18억5900만원)를 지출했다. 2분기 지출액은 1분기보다 17.4% 늘었다. 지난해 상반기 지출액 110만달러(약 15억9800만원)와 비교하면 올해 상반기 로비 비용은 115.5% 증가했다. 쿠팡Inc는 자체 조직과 ▲볼러드파트너스 ▲컨티넨털스트래티지 ▲크로스로드스트래티지 ▲밀러스트래티지 ▲모뉴먼트애드버커시 ▲윌리엄스앤드젠슨 등 외부 업체 6곳을 활용했다. 접촉 대상에는 미국 상·하원과 백악관, 국무부·상무부·미국무역대표부(USTR) 등이 포함됐다. [AI 인포그래픽=김정인 기자] ◆ 서한·보고서 거쳐 법안까지 한국 정부의 쿠팡 조사와 제재를 미국 기업에 대한 차별로 규정하는 미국 정치권의 움직임은 올해 들어 조사와 서한, 보고서, 법안 발의로 이어졌다. 미 하원 법사위원회는 지난 2월 쿠팡Inc에 한국 정부의 조사·제재와 관련한 문서와 통신 기록 제출을 요구하는 소환장을 발부했다. 쿠팡 관계자의 증언도 요구하며 한국 정부의 미국 기업 차별 여부를 들여다보기 시작했다. 이어 마이클 바움가트너 공화당 하원의원은 지난 4월 공화당 하원의원 54명과 함께 한국 정부에 미국 기업에 대한 차별적 조치를 중단하라는 취지의 서한을 보냈다. 이들은 한국 온라인 시장에서 미국 기업이 밀려날 경우 테무와 알리바바, 쉬인 등 중국계 플랫폼이 그 자리를 차지할 수 있다고 주장했다. 하원 법사위원회는 조사 내용을 토대로 지난 1일 한국 정부의 미국 기업 차별 의혹을 다룬 중간보고서를 공개했다. 보고서는 한국 정부가 쿠팡을 반복적으로 조사하고 경쟁사보다 과도한 규제와 과징금을 부과했다고 주장했다. 쿠팡이 제출한 자료와 관계자 증언도 보고서에 활용됐다. 서울 송파구 쿠팡 본사. [사진=뉴스핌DB] 정치권의 문제 제기는 법안 발의로도 이어졌다. 바움가트너 의원은 지난 22일 미국인이나 미국 기업을 경제적으로 차별한 외국 정부 당국자의 미국 입국을 제한하고 추방할 수 있도록 하는 이민·국적법 개정안을 발의했다. '외국 공무원 입국 제한법안'으로 불리는 H.R.9834는 차별적 정부 조치에 관여한 외국 공무원을 입국 불허·추방 대상에 포함하는 내용이다. 현재 하원 법사위원회에 회부된 발의 초기 단계다. 바움가트너 의원은 법안 설명자료에서 한국 당국의 쿠팡 조사와 과징금을 미국 기업 차별 사례로 제시했다. 다만 법안은 쿠팡과 한국만을 겨냥한 것은 아니며 유럽연합(EU)의 구글 규제와 브라질의 미국계 플랫폼 규제도 함께 언급했다. ◆ 쿠팡 "합법적 활동…수출 확대 목적" 쿠팡은 미국 정부와 정치권을 상대로 한 로비가 미국 헌법과 관련 법률에 따라 보장된 합법적인 활동이라는 입장이다. 자사의 로비 규모도 미국 주요 기업이나 국내 대기업과 비교해 크지 않다고 주장했다. 쿠팡은 공식 로비 의제가 미국산 상품 수출과 미국 내 일자리 창출, 한미 경제·통상 관계 강화라고 설명했다. 지난 28일 포춘 글로벌 500 첫 진입을 발표하면서도 자신을 시애틀에 본사를 둔 미국 기술기업으로 소개하고, 지난해 미국 상품·서비스·농산물의 해외 판매액 가운데 50억달러 이상을 담당했다고 강조했다. 한편 한국 정부는 쿠팡을 미국 기업이라는 이유로 차별했다는 주장을 부인하고 있다. 공정거래위원회는 기업 국적과 관계없이 플랫폼 사업자에 같은 기준을 적용하고 있다는 입장이다. kji01@newspim.com 2026-07-29 14:38

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동