홍의락 가스공사 사장 취임…"한국 에너지 미래 연결할 것"

AI 핵심 요약beta
- 한국가스공사는 29일 홍의락 신임사장 취임식을 열고 본격 업무를 시작했다.
- 홍 사장은 가스공사를 에너지 안보 책임 전략 공기업으로 재설계하고 브릿지 에너지 역할과 AI 기반 플랫폼 기업 전환을 3대 방향으로 제시했다.
- AI·데이터 기반 수요예측·공급망·트레이딩 고도화와 안전·청렴·재무건전성·노사 신뢰를 통해 국민 신뢰 공기업을 구축하겠다고 밝혔다.
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"가스공사 경쟁력 한층 강화하고 성장 공고히 할 것"
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국가스공사는 29일 제19대 홍의락 신임 사장 취임식을 갖고 본격적으로 업무에 들어갔다.
홍의락 사장은 이날 취임사를 통해 "대한민국 에너지의 미래를 연결하겠다"는 비전을 제시했다.
홍 사장은 가스공사를 국가 에너지 안보를 책임지는 전략 공기업으로 재설계하겠다는 구상을 드러냈다.
특히 ▲한국가스공사의 위상과 가치 제고 ▲브릿지 에너지 역할 확립 ▲인공지능(AI) 기반 에너지 플랫폼 기업으로의 재설계를 3대 경영 방향으로 제시했다.
홍 사장은 고려대학교 농업경제학과를 졸업했으며 제19·20대 국회의원과 대구광역시 경제부시장을 역임했다. 이후 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 위원으로 활동하는 등 에너지 정책과 산업 분야에서 경험을 쌓았다.
홍 사장의 임기는 2026년 7월 29일부터 2029년 7월 28일까지 3년이다.
홍 사장은 "안정적인 에너지 공급 역량이 국가 경쟁력을 좌우하는 시대가 도래했다"며 "한국가스공사는 대한민국 산업과 국민의 삶을 지탱하고 국가 에너지 안보를 책임지는 전략 공기업"이라고 강조했다.
이어 "수십 년간 축적해 온 LNG 밸류체인과 전국 공급망, 글로벌 사업 경험은 대한민국의 중요한 국가 자산"이라며 "재무건전성 회복과 기업가치 제고를 통해 가스공사의 경쟁력을 한층 강화하고 미래 성장 기반을 공고히 하겠다"고 덧붙였다.
홍 사장은 천연가스를 재생에너지와 상호 보완하는 '브릿지 에너지'로 육성해 에너지 안보와 탄소중립을 함께 달성하겠다는 계획도 내놨다.
또한 AI와 데이터를 기반으로 수요 예측, 공급망 운영, 글로벌 트레이딩 등 핵심 기능을 고도화해 한국가스공사를 'AI 네이티브 에너지 기업(AI Native Energy Company)'으로 전환하겠다는 미래 전략을 제시했다.
아울러 안전을 모든 경영활동의 최우선 가치로 두고 AI 기반 안전관리 체계를 구축하는 한편, 청렴·재무건전성 회복·노사 신뢰·지역사회 상생을 바탕으로 국민에게 신뢰받는 공기업을 만들겠다며 의지를 드러냈다.
gkdud9387@newspim.com