한국투자증권, 대학생 서포터즈 3기 모집

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권은 29일 대학생 서포터즈 3기 모집을 시작했다
- 국내외 대학 재·휴학생 대상 50명 선발하며 지역에 따라 개인·팀 지원 방식을 달리했다
- 선발자는 3개월간 콘텐츠·홍보·사회공헌 활동을 하고 활동비·인턴·채용 우대 혜택을 받는다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자증권은 다음 달 7일까지 대학생 서포터즈 3기를 모집한다고 29일 밝혔다.
한국투자증권 대학생 서포터즈는 대학생의 시각으로 회사의 브랜드와 서비스를 알리고, 디지털 콘텐츠 제작과 캠퍼스 현장 활동을 직접 기획·수행하며 실무 경험을 쌓는 프로그램이다.
국내외 대학에 재학 중이거나 휴학 중인 대학생이라면 누구나 지원할 수 있으며, 총 50명을 선발할 예정이다. 서울·인천·경기 지역 거주자는 개인으로만 지원할 수 있으며, 그 외 지역 거주자와 해외 대학 재·휴학생은 2~5명으로 구성된 팀 단위로만 지원할 수 있다.
선발된 서포터즈는 5명씩 팀을 구성해 3개월 동안 사회관계망서비스(SNS) 콘텐츠 제작, 캠퍼스 홍보 활동, 사회공헌 프로그램 등 다양한 온·오프라인 활동을 수행한다. 이를 통해 콘텐츠 기획부터 제작, 실행까지 실제 마케팅 업무 전반을 경험하게 된다.
한국투자증권은 원활한 활동을 위해 매월 활동비를 지급하고, 합격자 전원에게 웰컴키트와 위촉장을 제공할 예정이다. 활동 결과를 종합적으로 평가해 우수 활동자에게는 체험형 인턴 기회를 부여하고, 신입사원 공개채용 지원 시 서류전형 면제 혜택도 제공할 계획이다.
rkgml925@newspim.com