신안보 혁신기업 키운다...정부, 투자·R&D·조달 지원체계 구축

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·드론 등 전략분야 지정

한국형 인큐텔 설립 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 인공지능(AI)과 드론 등 안보 관련 첨단기술을 보유한 혁신기업을 발굴해 투자와 연구개발(R&D), 실증, 공공조달을 연계 지원하는 체계를 구축한다.

중소벤처기업부는 29일 서울에서 '미래 신안보 혁신기업 육성 실무협의체' 첫 회의를 열고 관계부처와 주요 후속과제를 논의했다고 밝혔다.

실무협의체는 지난 6월 정부가 발표한 '미래 신안보 혁신기업 육성 방향'을 구체화하기 위해 마련됐다. 중기부와 재정경제부, 국방부, 금융위원회, 기획예산처, 방위사업청, 우주항공청 등이 참여한다.

중소벤처기업연구원과 중소기업기술정보진흥원, 한국벤처투자 등 유관기관도 정책과제 추진을 지원한다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

정부는 AI와 드론 등 안보 분야 첨단기술 기업을 발굴해 미국의 데이터 분석기업 팔란티어와 같은 신안보 혁신기업으로 육성할 방침이다.

이를 위해 신안보 전략분야와 혁신기업 지정체계를 마련하고, 첨단장비를 1년 안에 최초 배치할 수 있도록 신속 조달체계를 구축한다.

혁신기업에는 대규모 R&D를 지원하고 군 작전 참여 등을 통해 개발 기술을 실증할 기회도 제공할 계획이다. 개발 성과물에 대한 지식재산권을 보장하고 공공조달과 해외시장 진출도 지원한다.

정부가 신안보 분야 기업에 직접 투자하는 '한국형 인큐텔' 설립도 추진한다. 미국 중앙정보국(CIA)의 벤처투자기관인 인큐텔을 본떠 전략기술을 가진 기업의 위험을 공공부문이 부담하는 방식이다.

이날 회의에서는 신안보 전략분야와 혁신·후보기업 선정 기준, 전략분야 지정 로드맵과 관련 법률 제·개정 일정 등을 논의했다.

국방 오픈이노베이션과 투자설명회(IR) 개최, 기술특화 자산운용사인 한국전략기술파트너스 설립 방안도 회의 안건에 올랐다.

정부는 미래 신안보 혁신기업 육성 특별법 제정과 국가계약법 개정, 국방첨단전력사업법 제정 등을 추진할 예정이다.

앞으로 실무협의체를 매달 열어 추진 상황을 점검하고 신안보 전략분야와 혁신기업 선정 기준, 한국형 인큐텔 설립 방안 등이 구체화되는 대로 순차적으로 발표한다.

박용순 중기부 중소기업정책실장은 "신안보 혁신기업 육성은 국가안보와 신산업 창출을 동시에 뒷받침하는 새로운 성장동력"이라며 "투자와 연구개발, 사업화, 공공조달을 아우르는 지원체계를 구축하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com