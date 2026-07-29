전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.29 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

신안보 혁신기업 키운다...정부, 투자·R&D·조달 지원체계 구축

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 정부는 29일 미래 신안보 혁신기업 육성 위한 첫 회의를 열었다
  • AI·드론 등 안보 첨단기술 기업을 발굴해 R&D·실증·공공조달을 연계 지원한다
  • 한국형 인큐텔 신설과 관련 법 제·개정을 추진해 전략기술 기업에 대한 직접투자를 확대한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI·드론 등 전략분야 지정
한국형 인큐텔 설립 추진

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 인공지능(AI)과 드론 등 안보 관련 첨단기술을 보유한 혁신기업을 발굴해 투자와 연구개발(R&D), 실증, 공공조달을 연계 지원하는 체계를 구축한다.

중소벤처기업부는 29일 서울에서 '미래 신안보 혁신기업 육성 실무협의체' 첫 회의를 열고 관계부처와 주요 후속과제를 논의했다고 밝혔다.

실무협의체는 지난 6월 정부가 발표한 '미래 신안보 혁신기업 육성 방향'을 구체화하기 위해 마련됐다. 중기부와 재정경제부, 국방부, 금융위원회, 기획예산처, 방위사업청, 우주항공청 등이 참여한다.

중소벤처기업연구원과 중소기업기술정보진흥원, 한국벤처투자 등 유관기관도 정책과제 추진을 지원한다.

정부세종청사 중소벤처기업부 전경 [자료=중소벤처기업부] [사진 = 뉴스핌DB]

정부는 AI와 드론 등 안보 분야 첨단기술 기업을 발굴해 미국의 데이터 분석기업 팔란티어와 같은 신안보 혁신기업으로 육성할 방침이다.

이를 위해 신안보 전략분야와 혁신기업 지정체계를 마련하고, 첨단장비를 1년 안에 최초 배치할 수 있도록 신속 조달체계를 구축한다.

혁신기업에는 대규모 R&D를 지원하고 군 작전 참여 등을 통해 개발 기술을 실증할 기회도 제공할 계획이다. 개발 성과물에 대한 지식재산권을 보장하고 공공조달과 해외시장 진출도 지원한다.

정부가 신안보 분야 기업에 직접 투자하는 '한국형 인큐텔' 설립도 추진한다. 미국 중앙정보국(CIA)의 벤처투자기관인 인큐텔을 본떠 전략기술을 가진 기업의 위험을 공공부문이 부담하는 방식이다.

이날 회의에서는 신안보 전략분야와 혁신·후보기업 선정 기준, 전략분야 지정 로드맵과 관련 법률 제·개정 일정 등을 논의했다.

국방 오픈이노베이션과 투자설명회(IR) 개최, 기술특화 자산운용사인 한국전략기술파트너스 설립 방안도 회의 안건에 올랐다.

정부는 미래 신안보 혁신기업 육성 특별법 제정과 국가계약법 개정, 국방첨단전력사업법 제정 등을 추진할 예정이다.

앞으로 실무협의체를 매달 열어 추진 상황을 점검하고 신안보 전략분야와 혁신기업 선정 기준, 한국형 인큐텔 설립 방안 등이 구체화되는 대로 순차적으로 발표한다.

박용순 중기부 중소기업정책실장은 "신안보 혁신기업 육성은 국가안보와 신산업 창출을 동시에 뒷받침하는 새로운 성장동력"이라며 "투자와 연구개발, 사업화, 공공조달을 아우르는 지원체계를 구축하겠다"고 말했다.

jongwon3454@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
대한변협, 윤석열 변호사 자격 취소 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 29일 법조계에 따르면 대한변호사협회는 전날 윤 전 대통령의 변호사 등록을 취소했다. 앞서 법무부가 변협에 등록취소를 명령한 데 따른 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 변호사법 제5조는 '금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 자'를 변호사 결격사유로 규정한다. 같은 법 제18조는 '변협은 변호사가 제5조에 따른 결격사유에 해당하는 경우 변호사의 등록을 취소해야 한다'고 정하고, 제19조는 법무부 장관이 등록 변호사가 결격사유에 해당한다고 판단되면 변협에 등록취소를 명령해야 한다고 정하고 있다. 대법원은 지난 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처의 체포영장 집행 방해 혐의, 비상계엄 선포 전 일부 국무위원의 심의권을 침해한 혐의 등으로 기소됐다.   hong90@newspim.com 2026-07-29 10:59
사진
서영교 "형소법 오늘 법사위 의결" [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 검찰의 직접수사권을 전면 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)으로 이관하는 형사소송법 개정안을 29일 법사위 전체회의에서 의결하겠다고 밝혔다. 아울러 정치권에서 불거진 '대통령 연임 개헌' 논란에 대해 4년 중임제 개헌 필요성에는 공감하면서도 현직 대통령 적용에는 선을 그었다. 서 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 전날 밤 법안심사소위를 통과한 형소법 개정안의 주요 내용과 법안 처리 방침을 전했다. 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 서영교 위원장이 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 서 의원은 이번 개정안에 대해 "검사는 기소, 공소유지, 영장청구권으로 경찰을 견제하고 인권을 보호하는 원래의 역할로 돌아가는 것"이라며 "검찰이 했던 오욕의 역사를 정리하는 법안"이라고 했다. 개정안 처리에 반발하며 소위장에서 퇴장한 국민의힘을 향해서는 "국민 세금을 받았으면 열심히 일을 해야 하는데 일 안 하고 나갈 핑계만 찾았다"고 비판했다. 개정안의 구체적 내용과 관련해서는 "검사가 하던 수사는 한국판 FBI인 중수청으로 이관되고, 검사는 수사결과가 미진할 경우 경찰에 '보완수사'를 요구할 수 있다"고 설명했다. 서 의원은 경찰이 보완수사 요구를 정당한 이유 없이 이행하지 않으면 검사가 징계나 수사관 교체를 요구할 수 있고, 피해자 역시 이의제기를 통해 수사관 교체나 중수청 보완수사를 요청할 수 있게 조치했다고 부연했다. 또한 "아동학대, 가정폭력, 성범죄 등 7대 약자 대상 범죄는 개별 특별법을 통해 전건 송치되도록 보완책을 갖췄다"며 "피해자 권리를 한층 두텁게 보호하는 진화된 법안"이라고 강조했다. 정성호 법무부 장관의 사의 표명설에 대해선 "정식 사의 표명이 아니다"라며 "공소청과 중수청이 출범할 때까지 장관으로서 역할을 마무리해야 한다"고 밝혔다. 서 의원은 전날 조정식 국회의장의 '대통령 연임 개헌' 언급으로 유발된 논란에 대해 "과도한 해석"이라고 잘라 말했다. 다만 개인적 견해를 전제로 "기존 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 개헌 자체는 필요하다고 생각한다"면서도 "개헌을 하더라도 현직 이재명 대통령에게 적용되지 않도록 가는 것이 맞다"고 분명한 경계를 설정했다. allpass@newspim.com 2026-07-29 10:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동