금융감독원, 8월 휴가철 보이스피싱 예방 집중 홍보

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공항·KTX·지하철 등 대중교통과 리조트·경기장서 영상 송출

[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = 금융감독원은 8월 휴가철을 맞아 보이스피싱 피해예방 홍보에 나선다고 29일 밝혔다.

공항, KTX, 지하철 등 대중교통시설과 스포츠 경기장, 지역축제, 전국 주요 리조트를 활용해 예방 요령을 전파할 계획이다.

보이스피싱 예방 홍보 영상. [자료= 금융감독원]

내달 부산 다대포해수욕장에서 열리는 제30회 '부산바다축제'에서 금융감독원과 부산은행이 공동으로 홍보부스를 운영한다. 부스에서는 최신 피해사례 관련 O/X 퀴즈와 실제 범행수법을 직접 경험할 수 있는 사이버 체험관을 운영하며, 참여자에게 기념품을 제공한다. 부스는 8월 7~8일 양일간 운영된다.

전주월드컵경기장에서는 8월 한 달간 보이스피싱 예방 홍보영상을 송출한다. 영상은 '의심하고, 끊고, 확인하고'라는 핵심 행동요령을 축구 경기 장면과 함께 구성했으며, 전북은행 영업점 내 모니터에서도 송출될 예정이다.

가족 단위 이용객이 많은 전국 주요 리조트 14곳의 대형 전광판에서도 보이스피싱 예방 홍보영상을 하루 100회 송출한다. 대상 리조트는 홍천 비발디파크, 진도·삼척·양양 쏠비치, 거제소노캄, 해운대소노문 등이다.

전국 13개 공항의 대형 스크린과 운항정보 안내 모니터에서는 영상과 '가족·기관 사칭 전화, 여행 중에도 예외는 없습니다'라는 캠페인 문구를 송출한다. 금융감독원 보이스피싱 피해예방 홍보대사인 가수 나태주가 등기배송 사칭, 모텔 감금 유도 등 주요 수법과 예방 요령을 설명하는 영상이 활용된다.

KTX 열차 객실 내 안내 모니터에서는 한 달간 약 93회, 서울지하철 9호선 차량 내 모니터에서는 하루 약 120회 홍보영상이 송출될 예정이다.

romeok@newspim.com