전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.07.29 (수) ENG 中文
마이뉴스아이콘
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

이틀 연속 코스피·코스닥 '서킷 브레이커' 사상 첫 발동…5500선 '턱걸이'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 29일 국내 증시가 반도체주 투매로 급락했다.
  • 코스피·코스닥은 매도 사이드카와 서킷브레이커가 발동했다.
  • SK하이닉스 실망감에 차익실현 매물이 쏟아졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

삼성전자 7.95%↓·SK하이닉스 12.97%↓
양 시장 매도사이드카·서킷브레이커 발동

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 반도체주를 중심으로 투매가 쏟아지면서 국내 증시가 또다시 급락했다. 코스피는 장중 5500선까지 밀렸고, 코스피와 코스닥에서는 매도 사이드카에 이어 서킷브레이커까지 모두 발동되며 시장 변동성이 극단으로 치달았다.

29일 한국거래소에 따르면, 이날 오후 12시 33분 기준 코스피는 전 거래일보다 492.10포인트(8.17%) 내린 5531.56을 기록했다. 코스닥은 56.86포인트(8.05%) 내린 649.00에 거래되고 있다.

코스피는 장 초반 전날보다 104.69포인트(1.74%) 오른 6128.35에 출발했지만, 장중 6000선이 붕괴됐다. 코스닥 또한 전날보다 9.18포인트(1.30%) 오른 715.03로 상승세를 보였지만, 장중 650선을 내주고 말았다.

이날 한국거래소는 코스피와 코스닥시장에서 모두 매도 사이드카를 발동됐다. 매도 사이드카는 프로그램 매도호가의 효력을 5분간 정지해 시장 변동성을 완화하는 제도다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 29일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 SK하이닉스 주가, 코스피 지수가 표시되고 있다. 코스피 지수는 전장 대비 65.45포인트(1.09%) 오른 6089.11에, 코스닥 지수는 7.86포인트(1.11%) 오른 713.71에 장을 시작했다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1455.00원에 거래중이다. 2026.07.29 ryuchan0925@newspim.com

한국거래소는 이어 투자심리 악화에 따라 낙폭이 확대되면서 양 시장에 1단계 서킷브레이커도 발동했다.

서킷브레이커는 주가 지수가 급락할 경우 시장 전체 거래를 일시 중단하는 제도다. 코스피가 전일 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속되면 1단계가 발동되며 모든 종목의 거래가 20분간 중단된다.

개인과 외국인의 매도세가 지수 하락을 이끌었다. 유가증권시장에서 개인은 2조1330억원, 외국인은 2706억원을 각각 순매도했다. 반면 기관은 2조3555억원을 순매수하며 저가 매수에 나섰다.

코스닥시장에서는 개인과 외국인, 기관이 각각 1626억원, 1839억원, 189억원을 순매도하며 동반 매도세를 나타냈다.

시가총액 상위 종목도 대부분 급락했다. 삼성전자는 7.95% 내린 20만2500원, SK하이닉스는 12.97% 하락한 134만9000원에 거래됐다. 삼성전자우(-7.84%), SK스퀘어(-12.54%), 삼성전기(-11.31%), 삼성생명(-9.65%), 삼성물산(-10.98%), 삼성바이오로직스(-5.23%), LG에너지솔루션(-4.94%)도 큰 폭의 약세를 나타냈다. 셀트리온(2.20%)은 시가총액 상위 종목 가운데 유일하게 상승했다.

코스닥 시가총액 상위 종목도 낙폭을 키웠다. 피에스케이(-14.50%), 원익IPS(-13.30%), 리가켐바이오(-12.69%), 주성엔지니어링(-12.19%), 삼천당제약(-11.76%), 이오테크닉스(-11.30%), 에이비엘바이오(-10.32%), 에코프로비엠(-10.12%), 에코프로(-8.94%), 알테오젠(-7.59%) 등이 일제히 급락했다. 파마리서치(1.20%)는 강세를 유지했다.

전날 급락에 따른 저가 매수세로 장 초반 반등을 시도했던 국내 증시는 반도체 업황을 둘러싼 경계심이 이어지면서 장중 하락세로 돌아섰다는 평가다. 특히 SK하이닉스의 2분기 실적 발표 이후 실적을 둘러싼 해석이 엇갈리며 반도체주를 중심으로 차익실현 매물이 출회됐다.

한지영 키움증권 연구원은 "투자 심리가 여전히 냉각된 상태이기 때문에 일시적으로 해당 레벨을 터치하거나 이탈할 가능성 자체는 존재한다"고 분석했다.

강진혁 신한투자증권 연구원은 "SK하이닉스의 실적은 시장 눈높이에 미달했다"며 "(SK하이닉스의) 컨퍼런스콜 후 주주환원 내용 부재 등 실망 매물 출회됐다"고 설명했다.

plum@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
대한변협, 윤석열 변호사 자격 취소 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 29일 법조계에 따르면 대한변호사협회는 전날 윤 전 대통령의 변호사 등록을 취소했다. 앞서 법무부가 변협에 등록취소를 명령한 데 따른 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 변호사법 제5조는 '금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 자'를 변호사 결격사유로 규정한다. 같은 법 제18조는 '변협은 변호사가 제5조에 따른 결격사유에 해당하는 경우 변호사의 등록을 취소해야 한다'고 정하고, 제19조는 법무부 장관이 등록 변호사가 결격사유에 해당한다고 판단되면 변협에 등록취소를 명령해야 한다고 정하고 있다. 대법원은 지난 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처의 체포영장 집행 방해 혐의, 비상계엄 선포 전 일부 국무위원의 심의권을 침해한 혐의 등으로 기소됐다.   hong90@newspim.com 2026-07-29 10:59
사진
서영교 "형소법 오늘 법사위 의결" [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 검찰의 직접수사권을 전면 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)으로 이관하는 형사소송법 개정안을 29일 법사위 전체회의에서 의결하겠다고 밝혔다. 아울러 정치권에서 불거진 '대통령 연임 개헌' 논란에 대해 4년 중임제 개헌 필요성에는 공감하면서도 현직 대통령 적용에는 선을 그었다. 서 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 전날 밤 법안심사소위를 통과한 형소법 개정안의 주요 내용과 법안 처리 방침을 전했다. 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 서영교 위원장이 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 서 의원은 이번 개정안에 대해 "검사는 기소, 공소유지, 영장청구권으로 경찰을 견제하고 인권을 보호하는 원래의 역할로 돌아가는 것"이라며 "검찰이 했던 오욕의 역사를 정리하는 법안"이라고 했다. 개정안 처리에 반발하며 소위장에서 퇴장한 국민의힘을 향해서는 "국민 세금을 받았으면 열심히 일을 해야 하는데 일 안 하고 나갈 핑계만 찾았다"고 비판했다. 개정안의 구체적 내용과 관련해서는 "검사가 하던 수사는 한국판 FBI인 중수청으로 이관되고, 검사는 수사결과가 미진할 경우 경찰에 '보완수사'를 요구할 수 있다"고 설명했다. 서 의원은 경찰이 보완수사 요구를 정당한 이유 없이 이행하지 않으면 검사가 징계나 수사관 교체를 요구할 수 있고, 피해자 역시 이의제기를 통해 수사관 교체나 중수청 보완수사를 요청할 수 있게 조치했다고 부연했다. 또한 "아동학대, 가정폭력, 성범죄 등 7대 약자 대상 범죄는 개별 특별법을 통해 전건 송치되도록 보완책을 갖췄다"며 "피해자 권리를 한층 두텁게 보호하는 진화된 법안"이라고 강조했다. 정성호 법무부 장관의 사의 표명설에 대해선 "정식 사의 표명이 아니다"라며 "공소청과 중수청이 출범할 때까지 장관으로서 역할을 마무리해야 한다"고 밝혔다. 서 의원은 전날 조정식 국회의장의 '대통령 연임 개헌' 언급으로 유발된 논란에 대해 "과도한 해석"이라고 잘라 말했다. 다만 개인적 견해를 전제로 "기존 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 개헌 자체는 필요하다고 생각한다"면서도 "개헌을 하더라도 현직 이재명 대통령에게 적용되지 않도록 가는 것이 맞다"고 분명한 경계를 설정했다. allpass@newspim.com 2026-07-29 10:19

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동