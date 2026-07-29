구마모토 강진에 日기업 피해 확산...토요타·소니 공장 가동 중단

AI 핵심 요약beta
- 일본 구마모토현에서 28일 규모 7.1 지진이 발생해 자동차·반도체·식음료 생산과 물류에 차질이 확산됐다
- 토요타·소니·르네사스·미쓰비시 등 주요 제조사들이 공장 가동을 잇따라 중단하고 안전 점검과 재가동 여부를 검토하고 있다
- 통신사 기지국 150곳 이상이 피해를 입고 물류망도 혼란을 빚으면서 기업 공급망 차질 우려가 커지고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 28일 일본 규슈 구마모토현에서 발생한 규모 7.1의 강진으로 기업들의 생산과 물류에 차질이 확산되고 있다. 자동차와 반도체, 식음료 업체들이 공장 가동을 중단했으며, 이동통신과 물류망에도 피해가 발생했다.
니혼게이자이신문에 따르면 토요타자동차는 29일 저녁부터 31일까지 후쿠오카현 내 3개 공장의 가동을 중단하기로 했다. 대상은 렉서스를 생산하는 미야타 공장과 고쿠라 공장, 간다 공장이다.
이들 공장은 지진 발생 직후인 28일 가동을 멈췄다가 29일 오전 생산을 재개했지만, 안전 점검과 물류, 협력업체 상황 등을 종합적으로 고려해 다시 생산을 중단했다. 8월 3일 이후 재가동 여부는 31일 결정할 예정이다. 한편 덴소의 기타큐슈 공장은 정상 가동 중이다.
반도체 업계도 생산 차질을 빚고 있다. 소니세미컨덕터솔루션즈는 구마모토현 기쿠요초의 이미지센서 공장 가동을 중단하고 건물과 생산설비의 피해 여부를 점검하고 있다.
르네사스일렉트로닉스는 차량용 반도체를 생산하는 가와지리 공장과 니시키 공장의 가동을 멈췄다.
미쓰비시전기도 기쿠치시와 고시시에 있는 전력 제어용 파워반도체 공장의 생산을 중단했다. 현재까지 건물이나 설비의 피해는 확인되지 않았지만, 직원들의 안전 확인 작업이 계속되고 있다.
식음료 업체들도 영향을 받았다. 산토리홀딩스는 맥주와 생수를 생산하는 규슈 구마모토 공장의 가동을 중단했다. 지진으로 건물 일부가 손상됐지만 직원들의 안전은 모두 확인됐다. 이 공장은 2016년 구마모토 지진 당시에도 피해를 입어 생산 정상화까지 6개월 이상이 걸렸다.
코카콜라 보틀러스 재팬 역시 구마모토시 공장의 가동을 중단했다.
사회 기반시설 피해도 이어졌다. 일본 이동통신 4사의 피해를 입은 기지국은 150곳 이상으로 집계됐으며, 물류망에도 혼란이 발생해 기업들의 공급망 차질이 우려되고 있다.
goldendog@newspim.com