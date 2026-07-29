동아쏘시오그룹, AI 신약개발 플랫폼 구축…"R&D 업무 혁신"

AI 핵심 요약beta
- 동아쏘시오그룹 DAI와 동아에스티가 29일 AI 신약개발 플랫폼 AIDDP 구축·운영을 시작했다.
- AIDDP는 AI·바이오데이터로 후보물질 설계부터 분석·관리까지 신약 연구 워크플로우를 통합 지원한다.
- 동아쏘시오그룹은 플랫폼 데이터로 AI 모델을 고도화하고 독자 신약개발 역량·IP 확보를 강화할 계획이라고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오그룹 IT 계열사 DAI(디에이아이)와 동아에스티는 인공지능(AI)과 바이오데이터를 융합한 신약개발 플랫폼 'AIDDP(AI Drug Discovery Platform)'를 구축하고 운영을 시작했다고 29일 밝혔다.
AIDDP는 신약 후보물질 설계와 예측, 분석 결과 시각화 및 관리 등 신약 연구 전반을 하나의 환경에서 수행할 수 있도록 개발된 통합 연구 플랫폼이다. 기존에 여러 분석 도구와 데이터를 개별적으로 활용하던 방식에서 벗어나 연구 워크플로우를 하나의 플랫폼으로 통합한 것이 특징이다.
플랫폼에는 동아에스티 연구진이 축적한 신약 연구 경험과 컴퓨터 기반 분석 역량, AI 기반 구조 설계 및 분석 모듈 등을 반영했다. 이를 통해 후보물질 탐색부터 표적 단백질과의 결합 가능성 및 구조 안정성 검토까지 연구 과정을 통합 지원한다.
주요 기능은 싱글셀 및 공간전사체학 기반 바이오데이터 시각화, AI 기반 신규 화합물 설계, 후보물질과 표적 단백질 간 결합 친화도 예측, 도킹 및 분자동역학 시뮬레이션, 연구 과제와 분석 결과 통합 관리 등이다.
동아쏘시오그룹은 플랫폼을 통해 축적되는 연구 데이터와 분석 결과를 AI 모델 고도화와 신규 후보물질 발굴에 활용하고, 외부 솔루션 의존도를 낮춰 독자적인 AI 신약개발 역량과 지식재산권(IP) 확보 기반을 강화한다는 계획이다. 향후에는 대규모 화합물 가상 스크리닝과 AI 기반 논문·특허 검색, 에이전틱 AI 기반 연구 지원 기능 등을 단계적으로 추가할 예정이다.
한혜진 DAI 사장은 "AIDDP는 그룹 최초의 자체 AI 신약개발 플랫폼으로, 연구 워크플로우 혁신과 내부 데이터의 디지털 자산화를 위한 기반"이라고 말했다.
정재훈 동아에스티 사장은 "플랫폼 구축으로 신약개발 초기 단계의 후보물질 최적화에 필요한 시간과 성공 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다"며 "AI 기반 연구를 지원하는 핵심 연구개발(R&D) 인프라로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com