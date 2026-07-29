강원제대군인지원센터, 후평산업단지 입주기업 간담회

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- 강원서부보훈지청 제대군인지원센터는 29일 후평산업단지 입주기업과 제대군인 일자리 확대 협력 간담회를 진행했다.
- 간담회에서 6개 기업과 센터는 제대군인 채용 확대 방안과 인재상·채용 트렌드 정보를 공유하며 협력 체계를 구축하기로 했다.
- 참석 기업들은 제대군인의 전문성과 책임감을 높게 평가하며 지속 협력으로 지역 핵심 인재 성장 고용 생태계 조성을 기대했다.
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국가보훈부 강원서부보훈지청 제대군인지원센터는 29일 후평산업단지 입주기업과 협력 간담회를 진행했다.
이번 간담회는 제대군인의 일자리 확대와 정보 공유를 목표로 지역 산업단지 기업들과의 네트워크를 강화하고 실질적인 취업 기회를 제공하기 위해 마련됐다. 특히 기업에는 우수한 제대군인을 매칭함으로써 지역 경제 활성화에 기여하고자 한 것으로 알려졌다.
행사에는 ㈜강일이엔씨를 포함한 후평산업단지 내 6개 기업의 대표 및 관계자 10여 명이 참석했으며 강원제대군인지원센터장과 기업협력팀원들도 자리했다. 이들은 제대군인 채용 확대 방안에 대해 논의하고 기업이 필요한 인재상과 최신 채용 트렌드에 대한 정보를 공유하며 협력 체계를 구축하기로 의견을 모았다.
이번 간담회를 통해 후평산업단지의 기업들은 제대군인의 전문성과 책임감을 높이 평가할 계기를 마련했으며 지속적인 정보 교류와 협력으로 제대군인들이 지역 사회의 핵심 인재로 성장할 수 있는 고용 생태계를 조성할 것으로 기대된다.
onemoregive@newspim.com