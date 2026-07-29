LG생활건강, 2Q 영업익 1028억원…북미 매출 첫 중국 추월

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영업익 87.5% 증가…뷰티 흑자전환

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG생활건강은 연결 기준 올해 2분기 매출이 1조6574억원, 영업이익이 1028억원으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다. 지난해 같은 기간보다 각각 3.3%, 87.5% 증가했다.

LG생활건강의 북미 지역 매출이 2분기 처음으로 중국을 넘어섰다. 중국 의존도를 낮추고 북미를 중심으로 글로벌 사업 포트폴리오를 재편해온 전략이 실적으로 나타나기 시작했다.

2분기 해외 매출은 5845억원으로 전년 동기 대비 12.6% 늘었다. 전체 매출에서 차지하는 비중은 35%다.

LG생활건강 사옥 전경 [사진=LG생활건강]

특히 북미 지역 매출이 2058억원으로 47.3% 증가했다. 중국 매출은 5.0% 줄어든 1760억원에 그쳤다. 북미 매출이 중국을 넘어선 것은 LG생활건강이 독립 법인으로 분할된 이후 처음이다.

닥터그루트 등 프리미엄 브랜드가 해외 시장에서 성장한 가운데 기능성 제품을 중심으로 디지털 커머스와 헬스앤뷰티(H&B)스토어 등 육성 채널의 판매가 확대됐다.

미국 관세 환급도 일시적으로 수익성 개선에 영향을 줬다. LG생활건강은 해당 일회성 요인을 제외해도 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 개선됐다고 설명했다.

◆ 뷰티 흑자전환…북미 채널 확대

뷰티 사업의 2분기 매출은 8184억원으로 전년 동기 대비 3.9% 증가했다. 영업이익은 444억원으로 흑자 전환했다. 닥터그루트와 유시몰, 도미나스, VDL, 힌스 등 주요 브랜드가 국내외 온·오프라인 채널에서 성장하며 실적을 견인했다.

닥터그루트는 지난해 10월 북미 코스트코 오프라인 매장에 입점한 데 이어 오는 8월부터 미국 전역 세포라 매장에서도 판매를 시작한다. 더후는 지난 4월 미백·안티에이징 제품인 '3세대 천기단'을 출시했고, LG 프라엘은 6월 미백 디바이스 '멜라빔 토닝'을 선보였다.

홈케어앤데일리뷰티(HDB) 사업은 매출 3776억원, 영업이익 223억원을 기록했다. 전년 동기 대비 각각 5.5%, 23.1% 증가했다. 온라인과 코스트코 등 국내 육성 채널에서 기능성 생활용품 판매가 늘었다.

리프레시먼트 사업은 매출이 4614억원으로 0.5% 증가했지만 영업이익은 361억원으로 15.1% 감소했다. 국내 음료 소비 부진과 중동 정세 불안에 따른 원부자재 가격 상승이 수익성에 부담을 줬다.

LG생활건강의 유시몰과 더크렘샵이 지난 13~15일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 북미 최대 뷰티 박람회 코스모프로프에 참가했다. [사진=LG생활건강]

◆ 상반기 매출 감소에도 수익성 개선

상반기 누적 매출은 3조2340억원으로 전년 동기 대비 2.1% 감소했다. 영업이익은 2106억원으로 6.8% 증가했다.

사업별 상반기 매출은 ▲뷰티 1조5895억원 ▲HDB 7755억원 ▲리프레시먼트 8690억원으로 집계됐다. 영업이익은 ▲뷰티 829억원 ▲HDB 478억원 ▲리프레시먼트 799억원이다.

LG생활건강 관계자는 "차별화된 연구개발 역량을 적용한 제품들이 고객에게 좋은 반응을 얻고 있다"며 "성장 잠재력이 높은 시장과 핵심 채널에 대한 투자를 확대하겠다"고 말했다.

LG생활건강은 이날 이사회에서 보통주 1주당 1500원의 중간배당을 결정했다. 배당 기준일은 다음달 14일이며 같은달 28일까지 지급할 예정이다.

kji01@newspim.com