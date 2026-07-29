무신사 스탠다드, 내달 220개 제품 가격 인상…"해외 원자재 부담 심화"

AI 핵심 요약beta
- 무신사 스탠다드가 29일 내달 4일부터 220개 품목 가격을 인상한다고 밝혔다
- 나프타 등 원부자재와 국제 유가 상승으로 원가 부담이 커져 10~20% 인상이 불가피해졌다고 설명했다
- 중동 정세 불안으로 나프타와 포장재 원료가 급등해 식음료업계 등에서도 가격 인상이 잇따르고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 무신사 스탠다드가 다음 달부터 일부 제품 가격을 올린다. 국제 유가와 원자재 가격 상승이 장기화하면서 원부자재 비용 부담이 커진 데 따른 조치다.
무신사 스탠다드는 29일 자사 홈페이지 공지를 통해 세계적인 원부자재 및 국제 유가 등 거시 경제 지표의 변동성이 장기화하면서 220개 품목의 가격을 8월 4일부터 인상한다고 밝혔다.
무신사 관계자는 상품 포장재와 의류 원단에 쓰이는 화학 제품인 나프타 가격 인상에 따른 부분이 많다고 설명했다. 이 관계자는 "합성섬유 원료로 쓰이는 나프타 가격이 크게 상승한 데다가 FW 제품의 경우 해당 원료 비중이 높아서 가격 인상이 부득이하게 이뤄졌다"며 "인상률은 10∼20% 정도"라고 밝혔다.
나프타발 원가 부담은 무신사 스탠다드만의 문제가 아니다. 최근 중동 정세 불안으로 국제유가와 나프타를 비롯한 포장재 원료 가격이 다시 급등하면서 식음료업계에서도 가격 인상이 잇따르고 있다
fineview@newspim.com