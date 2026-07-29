한국거래소, 부산 지역 가정폭력 피해가족 후원금 3000만원 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소는 29일 부산 가정폭력 피해가족 보호시설에 후원금 3000만원을 전달했다
- 후원금은 피해 가족 심리치료·정서회복과 입소 아동 학업 지속 지원에 사용될 예정이다
- 한국거래소는 부산 아동친화도시 조성 위해 2024년부터 아동 지원 사업에 총 19억원을 후원해오고 있다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 29일 부산 가정폭력 피해가족 보호시설에 입소한 아동과 보호자를 위해 후원금 3000만원을 전달했다고 밝혔다.
한국거래소에 따르면 이번 후원금은 가정 폭력으로 심리적 어려움을 겪는 피해 가족의 심리 치료와 정서 회복을 지원하고, 입소 아동이 안정적인 환경에서 학업을 이어갈 수 있도록 사용될 예정이다.
가정 폭력 피해 가족 지원은 한국거래소와 부산시가 협력해 추진 하는 '부산아동친화도시 조성사업'의 일환으로, 부산 아동이 안전하고 건강한 환경에서 성장할 수 있도록 지원하는 사업이다.
한국거래소는 부산 아동친화도시 조성을 위해 2024년부터 가정 폭력 피해 가족 지원 외에도 아동시설 환경 개선, 희귀 난치질환 아동 치료비 지원, 장애 아동 재활 지원 등 다양한 사업에 총 19억원을 후원해 오고 있다.
정은보 한국거래소 이사장은 "이번 지원을 통해 가정 폭력 피해 가족의 건강한 회복과 자립을 이루는데 작은 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회 내 소외계층의 삶의 질 향상과 복지 증진을 위해 지속적인 관심과 지원을 이어갈 계획"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com